Арест и глоба за 60-годишна българка в Гърция, оставила кучето си в колата със затворени прозорци

Във вторник, 19 август, по обяд в Неа Врасна, полицаи от полицейското управление във Волви арестуваха 60-годишна жена, гражданка на България, за нарушение на законодателството за хуманното отношение към домашни животни.

Установено е, че 60-годишната жена в продължение на около 15 минути е оставила в автомобила си, който е нейна собственост, куче, поверено на грижите ѝ, без да има включен климатик или отворени прозорци, не спазвайки правилата за защита на благосъстоянието и третирането на животното.

На нея е наложена предвидената административна глоба от 1000 евро и е образувано съответното производство.