Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че на Владимир Путин е било предложено да разреши пуск на хиперзвукова балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по улица „Банкова“ в Киев, където се намират сградите на украинското правителство, но той е отказал.

„Ето ви малко вътрешна информация. Някой в ​​Русия е имал такива планове, няма да ги назовавам. Путин е казал: „Няма начин“, каза в разговор с журналисти главата на република Беларус, предаде държавната агенция БелТА.

Според Лукашенко руските военни „са били готови да нанесат“ такъв удар на киевската улица „Банкова“, където се намира и офисът на украинския президент Володимир Зеленски. „Ако бяха изстреляли „Орешник“ по "центровете за вземане на решения“, там нямаше да остане нищо“, подчерта Лукашенко.

По думите му, това не е направено, защото Русия като цяло "е ангажирана с мирното уреждане на конфликта", а Владимир Путин още в началото на конфликта, когато руските войски са били близо до Киев, е "отказал да нанася удари по цивилни цели" и е изтеглил войските си.

Беларуският държавен глава е споделил визията си за спиране на военните действия в Украйна в скорошния си разговор с американския президент Доналд Тръмп. Според него, на първо място трябва да бъде установено въздушно примирие и прекратяване на огъня по линията на контакт.

„Тоест, ракети и дронове няма да летят в едната и другата посока. Това е много важно. И за Русия също. Виждате ли, какво е приятното в това да се удря по летища, да се взривяват рафинерии вътре в Русия, и жилищни райони, и фабрики. Няма нищо добро за Русия. Путин разбира това не по-зле от мен. Тоест, Русия няма нужда от това. А още повече Украйна. След като (руснаците) удариха голям завод с „Орешник“, където има 8-10 етажа под земята и където те (украинците) можеха да произвеждат нещо, украинците осъзнаха: беда. Могат да гръмнат и по „Банкова“, отбеляза Лукашенко.

Русия за първи път използва „Орешник“ за атака по Украйна на 21 ноември 2024 г. В резултат на това беше ударен оръжейният завод „Южмаш“ в Днепър. Тогава Путин заяви, че при атаката е използвана "най-новата неядрена хиперзвукова балистична ракета със среден обсег", която "не може да бъде прехваната от системите за противовъздушна отбрана". Седмица по-късно той заплаши, че Русия може би ще удари „центровете за вземане на решения“ в Киев с „Орешник“, но уточни, че целите се избират от Министерството на отбраната и Генералния щаб.

Пентагонът отбеляза, че „Орешник“ е модифицирана версия на междуконтиненталната балистична ракета РС-26 „Рубеж“, тествана още през 2011 г.