Ген. Сирски: Украинският народ никога няма да се предаде

Главнокомандващият на ВСУ Александър Сирски поздрави украинците с 34-ата годишнина от възстановяването на независимостта на държавата. Украинският народ днес отбелязва този ден "в битка с вечния враг", написа той в своя Telegram канал.

„Вече дванадесета година се борим за свободата си. Четвърта година отблъскваме пълномащабно нашествие. Украинският народ никога няма да се предаде и няма да се откаже от своята независимост. Днес ние продължаваме великото дело на украинските герои от миналото, които с пот и кръв получиха независима Украйна“, подчерта Сирски.

„Истинската независимост е невъзможна без силна и модерна армия. Нашата армия плаща най-високата цена за правото на народа да бъде свободен. Помним всеки паднал...“, добави той.

Главнокомандващият благодари на всеки украинец, който защитава страната си и се бори за свобода с оръжие в ръка. „Убеден съм: ще защитим нашата Независимост. Нейният най-добър гарант е нашата армия. Всеки смел войник, сержант и офицер. Слава на Украйна! Слава на героите!“, отбеляза Сирски.

Обращение по случай националния празник на Украйна направи и президентът Володимир Зеленски. То е записано на площад „Независимост“ в Киев и беше публикувано в неговия Telegram профил. „Изграждаме Украйна, която ще има достатъчно сила и мощ, за да живее в сигурност и мир“, каза той.

Според президента, Украйна може да постигне мир на цялата си земя: „Украйна е способна на това. Защото Украйна има характер. Каменна издръжливост, поглед, от който не откъсваме поглед, и ръце, изгорени от огън и време, но силни. Ръце, които държат щит и защитават това, което е тяхно“.

„Независимостта не спи денонощно, работейки в отбранителни предприятия, защото е толкова важно нашите войници да имат всичко, независимостта да има всичко, за да се защити... Когато всеки ден чуваме от врага: „Няма такава държава, няма такава нация.“ И когато всеки ден доказваме обратното. Доказваме, че украинците съществуват и украинците ще бъдат на тази земя, на този площад, където след сто години ще стоят следващите поколения и след сто години ще празнуват Деня на независимостта на Украйна тук“, каза Зеленски.

„Само ние можем да решим какво ще бъде нашето бъдеще. И светът знае това, светът уважава това", подчерта президентът.

За церемониите в Киев пристигаха специалният пратеник на Съединените щати за Украйна Кийт Келог и канадският премиер Марк Карни.

Деня на независимостта е установен в чест на приемането от Върховната рада на Украинската ССР на 24 август 1991 г. на Декларация за обявяване на независимостта - политико-правен документ, който формализира новия статут на държавата. Този статут е окончателно потвърден от национален референдум на 1 декември 1991 г., когато 90,32% от гражданите подкрепят независимостта, припомня Укринформ.

Пътят на Украйна към независимост е дълъг, отбеляза Укринформ. Той започва още с Антийската държава и обединението на полските племена на Рус, които по-късно формират Киевска Рус. След разпадането на Киевската държава, традициите са наследени от Галицко-Волинското княжество, а по-късно и от Великото литовско княжество, в рамките на което киевските и волинските земи се ползват с широка автономия.

През 17 в. на украинските земи възниква Казашката държава, но през 18 в. територията на Украйна попада под управлението на руската и австрийската империя в продължение на близо два века.

През 19-ти и в началото на 20-ти век украинското национално движение набира скорост, което води до Украинската революция от 1917-1921 г.

Централната Рада обявява създаването на Украинска народна република. През 1919 г. Законът за обединение потвърждава единството на украинските земи. Тази държава обаче също просъществува за кратко, а държавността е загубена до края на 20 в.