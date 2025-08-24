Русия и Украйна обмениха по 146 военнопленници

Руското министерство на отбраната съобщи, че в неделя 146 руски военнослужещи са се завърнали от украински плен, а същият брой украински военнопленници са били предадени в замяна.

„На 24 август тази година 146 руски военнослужещи бяха върнати от територията, контролирана от Киев. В замяна бяха прехвърлени 146 военнопленници от украинските въоръжени сили“, се казва в изявление на министерството.

„Освен това, осем граждани на Руската федерация - жители на Курска област, незаконно задържани, са върнати и ще бъдат доставени у дома“, съобщиха от ведомството.

Според него, Обединените арабски емирства са оказали хуманитарно посредничество по време на завръщането на руските военнослужещи от плен.

Според министерството, руски военнослужещи в момента се намират на територията на Беларус, където получават необходимата психологическа и медицинска помощ.

Това е последният случай от поредица размени, при които тази година бяха освободени стотици военнопленници и от двете страни. Мащабните размени на военнопленници бяха единственият осезаем резултат от три кръга преговори между руски и украински делегации в Истанбул между май и юли. Те остават една от малкото области на сътрудничество между двете страни от началото на руската офанзива през 2022 г., напомня Франс прес.