Фридрих Мерц призова за фундаментална преоценка на системата за социални помощ

Германската социална държава вече не е финансово устойчива, заяви Фридрих Мерц, цитиран от The Telegraph.

Канцлерът се застъпи за фундаментална преоценка на системата за социални помощи, тъй като разходите продължават да надхвърлят рекордните 47 млрд. евро (40 млрд. паунда) от миналата година.

На партийна конференция на държавно ниво Мерц заяви:

„Социалната държава, такава каквато я познаваме днес, вече не може да се финансира с това, което можем да си позволим икономически.“

Някога експортен шампион на Европа, германската икономика забави драстично от 2017 г. насам, като оттогава БВП нарасна само с 1,6 % спрямо 9,5 % за останалата част от еврозоната.

Икономиката на Германия се сви с 0,2% миналата година, след спад от 0,3% през 2023 г. – за първи път от началото на 2000-те години икономиката отбелязва спад две години поред.

Промишленото производство спадна под лявата коалиция „светофар“ на Олаф Шолц и продължава да спада под новото правителство, като БВП намалява с 0,3% през второто тримесечие на 2025 г.

Междувременно разходите за социално подпомагане са се увеличили значително и се очаква да нараснат още повече през тази година, тъй като населението на Германия застарява и безработицата се увеличава. Въпреки че по-голямата част от получателите на помощи са германски граждани, голям брой от тях са чужденци.

Мрачното предупреждение на германския канцлер ще подхрани опасенията за тежкото състояние на британските финанси. Въпреки опасенията на г-н Мерц, финансовите проблеми на Германия бледнеят в сравнение с тези на Обединеното кралство.

С 62,5% дългът на Германия като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) е един от най-ниските в еврозоната и далеч под този на Великобритания, който е 96,3%.

По-високите разходи за социално подпомагане, особено за помощи за хора с увреждания във Великобритания, допринесоха за това дългът на страната да бъде петият най-висок в развитите страни.