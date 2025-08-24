11 души, сред тях българи, са задържани в Литва за заобикаляне на санкциите срещу Русия

Литовски служители на реда задържаха 11 служители на компанията, базирана в град Каунас, включително нейните мениджъри и шофьори, които са граждани на Молдова и България, като част от операция срещу схема за заобикаляне на международните санкции срещу Русия“, съобщи Euronews, позовавайки се на Криминалната служба на Митническото управление на страната.

В изявление агенцията заяви, че е разкрила „особено дръзка схема за заобикаляне на международните санкции срещу Русия“. Операцията е проведена в сътрудничество с правоохранителните органи в Португалия и България и в координация с Евроюст и Европол.

Според разследването, компанията е разработила сложна скрита схема за доставка на оборудване за пречистване на вода в Руската федерация, което е проектирано и произведено от компоненти от ЕС и Китай, и използвано от предприятия на руската петролна индустрия. Официално стоките на литовската компания са получени от компания от Португалия, но в действителност продуктите са транспортирани през България до Турция, след което са доставени в Русия. Самата компания, както е посочено от ведомството, е имала тесни връзки с руски юридически лица и е участвала активно в проекти, реализирани в Руската федерация.

„Един от тези проекти е свързан с руска група компании, която е сред най-бързо развиващите се нефтохимически компании в света“, отбелязаха служители на реда.

По време на обиска от заподозрените са иззети няколко тона оборудване на стойност около 2 милиона евро. Силите за сигурност са задържали и два камиона с гореспоменатите продукти: единият в Каунас, другият на път за полско-литовската граница. Третата партида е задържана в България.

В сътрудничество с португалските и българските власти са извършени претърсвания и в тези страни. В Португалия - при фиктивния получател на филтрационното оборудване, а в България - на товарния терминал - склада, където се съхраняват продуктите на компанията.