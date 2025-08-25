Битката за Донбас ще реши съдбата на съседните региони в Украйна

Русия вече контролира 70% от Донецк

Донецката област в източна Украйна отдавна е в полезрението на Москва. Владимир Путин според информациите ще замрази войната в замяна на пълния контрол над нея, пише Би Би Си.

Русия вече контролира 70% от Донецк и почти цялата съседна Луганска област и напредва бавно, но сигурно.

Заедно с двама хуманитарни доброволци екип на Би Би Си се отправя към град Добропойлка на предната линия в Донецк, само на 8 км от руските позиции. Те са на мисия да пренесат болни, възрастни хора и деца на по-безопасно място.

В началото всичко върви като по масло. Влизаме в града с бронирана кола, оборудвана с устройство за заглушаване на дронове, и достигаме скорост от 130 км/ч (80 мили в час). Пътят е покрит с висока зелена мрежа, която пречи на видимостта отгоре и го предпазва от руските дронове.

Това е второто им пътуване за сутринта и улиците са почти празни. Малкото останали жители напускат домовете си само за да съберат бързо провизии. Руските атаки са ежедневни.

Градът вече изглежда изоставен и от седмица е без вода. Всяка сграда, покрай която минаваме, е повредена, а някои са превърнати в руини.

През последните пет дни Лаарц, 31-годишен германец, и Вария, 19-годишна украинка, които работят за благотворителната организация Universal Aid Ukraine, са направили десетки пътувания, за да евакуират хора.

Седмица по-рано малки групи руски войски пробиха отбранителните линии около града, което породи опасения, че предната линия на така наречения „крепостен пояс“ на Украйна – една от най-силно защитените части на украинския фронт – може да се срути.

В района бяха изпратени допълнителни войски и украинските власти заявяват, че ситуацията е стабилизирана. Но повечето жители на Добропилия смятат, че е време да напуснат.

Ситуацията в Донбас става все по-опасна за Украйна, тъй като Русия бавно, но сигурно напредва. Президентът Володимир Зеленски отхвърли предположенията, че Донбас може да бъде загубен до края на тази година, като прогнозира, че на Русия ще са необходими още четири години, за да окупира напълно останалата част.

Но е малко вероятно Украйна да си върне значителна част от територията без ново въоръжение или допълнителна подкрепа от Запада.

Тази част от Донецк е от критично значение за отбраната на Украйна. Ако бъде загубена или предадена на Русия, съседните региони Харков и Запорожие – и отвъд тях – ще бъдат изложени на по-голям риск.

По-късно се отправям към полевата болница на Националната гвардия, където под прикритието на мрака работят лекарите от 14-та оперативна бригада. Дроновете не спират да летят, а ранените и мъртвите могат да бъдат извадени безопасно само през нощта.

Руските жертви са много повече, може би три пъти повече, но Русия има по-голям капацитет да поема загуби от Украйна.

Смята се, че Русия разполага с над 100 000 войници, които чакат да се възползват от друга възможност като по-ранните пробиви около Добропилля.