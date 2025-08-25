Държавните служители в Гърция ще стачкуват в четвъртък

Държавните служители в Гърция ще проведат национална 24-часова стачка в четвъртък в отговор на внасянето на новия законопроект за дисциплинарно право за гласуване в парламента, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Федерацията на държавните служители (ADEDY) твърди, че законопроектът криминализира социалната и политическата дейност и настоява за неговото оттегляне.

В Атина ADEDY призовава служителите от публичния сектор да участват в протестен митинг на площад Синтагма в 10:00 ч.