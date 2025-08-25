Още по темата: Мерц: Германската социална държава вече не е финансово устойчива 25.08.2025 09:16

И тази лоша политика продължава

Икономическите трудности на Германия са резултат от години на грешни решения и продължаващи лоши политики, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Може би „кризата“, за която говори германският канцлер Фридрих Мерц, не е паднала от небето – тя е цената, платена за години на грешни решения и лоши политики. И тази лоша политика продължава“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

По-рано The Telegraph цитира германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви, че Германия не разполага с икономическите ресурси, за да осигури финансовата устойчивост на системата за социално подпомагане.

Според изданието, икономиката на страната се е забавила, като растежът на БВП е 1,6% от 2017 г. насам, в сравнение с 9,5% в останалата част от еврозоната. Същевременно се очаква икономиката на Германия да се свие с 0,2% през 2024 г. и с 0,3% през 2023 г.