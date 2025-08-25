САЩ блокират Украйна да изстрелва ракети с голям обсег към Русия

Русия заяви, че в събота вечерта е свалила украински дронове над Санкт Петербург

Доналд Тръмп пречи на Украйна да изстрелва ракети с голям обсег към Русия в опит да накара Владимир Путин да се включи в мирни преговори. Пентагонът въведе през пролетта механизъм за преразглеждане, който ефективно пречи на Киев да нанася удари по цели на руска територия, разкриха американски официални лица, пожелали анонимност и цитирани от The Telegraph.

Тази политика означава, че Украйна не е в състояние да изстреля американските тактически ракетни системи по руските линии за снабдяване, които поддържат настъплението на Москва в източна Украйна.

Системата за преразглеждане също така ефективно възпрепятства Украйна да нанася трансгранични удари с британските ракети Storm Shadow, които разчитат на американски данни за целите.

Информацията бе оповестена преди срещата в понеделник на коалицията на желаещите, чиято цел е да затвърди плановете за създаване на европейски миротворчески сили в Украйна в случай на постигане на примирие.

В неделя украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев вече не се нуждае от одобрение от САЩ, за да нанася удари в дълбока Русия, и разполага със собствен арсенал от оръжия с голям обсег.

„Напоследък не сме обсъждали такива въпроси със САЩ“, заяви той на съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни по повод Деня на независимостта на Украйна в Киев. „В момента използваме нашите дългообхватни оръжия, произведени в страната.“

Русия заяви, че в събота вечерта е свалила украински дронове над Санкт Петербург, а в пристанището Уст-Луга в Финския залив избухна голям пожар, след като беше атакувано от най-малко десет дронове.

Според Wall Street Journal, Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната в Пентагона, е представил на Пит Хегсет, министър на отбраната, системата за преразглеждане, която дава окончателно одобрение за всеки удар с Atacms.

Най-малко едно искане за използване на Atacms е било отхвърлено, заявиха американски официални лица. Представители на Министерството на отбраната отказаха да коментират дали правителството на Великобритания подкрепя подхода на САЩ.

По-рано тази седмица Тръмп даде сигнал, че може да преразгледа решението си на фона на нарастващото недоволство от очевидния провал на последния му опит за постигане на мирно споразумение. В публикация в социалните медии в четвъртък той заяви, че бойната способност на Украйна е била ограничена от невъзможността й да „атакува“ руска територия.

Администрацията на Тръмп отмени решението на Джо Байдън от края на миналата година да позволи удари в дълбока Русия, тъй като се опитваше да привлече Кремъл към мирни преговори.

Опасяваше се, че високопрофилни удари с западни оръжия биха могли да провалят този процес.

Американски официални лица заявиха пред WSJ, че изявлението на Тръмп не поставя под въпрос процеса на одобрение от Пентагона, но казаха, че то може да означава засилена подкрепа от САЩ за разширяване на настъпателните операции срещу Русия.

В понеделник британският шеф на отбраната сър Тони Радакин ще бъде съдомакин на срещата на 30 страни от така наречената коалиция на желаещите.

Заедно с френския си колега той ще ги информира за срещата си във Вашингтон с американски представители на отбраната.

Тези разговори, проведени миналата сряда, бяха описани като „открити“. На срещата европейските лидери ще обсъдят начини да призоват Тръмп да не отстъпва пред исканията на Путин за отстъпки.

В изявление в Киев Карни заяви, че не изключва изпращането на канадски войски за защита на мирното споразумение.

„По преценка на Канада не е реалистично единствената гаранция за сигурност да бъде силата на украинските въоръжени сили, тя трябва да бъде подкрепена и укрепена“, заяви Карни.

Редица твърди ангажименти биха могли да убедят Зеленски да се съгласи в крайна сметка на мирно споразумение и да подкрепи обещанието на Тръмп за подкрепа от страна на САЩ.

Преговорите обаче бяха затруднени от липсата на конкретни подробности относно размера и характера на предложения принос на всеки член на коалицията на желаещите.

В събота Париж повика италианския посланик във връзка с „неприемливите“ коментари на вицепремиера Матео Салвини срещу Еманюел Макрон.

„Италиански войници в Украйна? Абсолютно не. Ако Еманюел Макрон иска това, нека сам да отиде. Да си сложи каска, да вземе пушка и да отиде в Украйна“, заяви популисткият политик миналата седмица.

Йохан Вадепул, външният министър на Германия, също заяви, че армията на страната вероятно е прекалено натоварена, за да изпрати войски в Украйна.