Шефът на „Райнметал“: Ще построим два завода в България (ВИДЕО)

Още по темата: Радев се среща с президента на Германия 25.08.2025 09:13

„Райнметал“ ще построи най-малко два завода в България. Това съобщи изпълнителният директор на най-големия отбранителен концерн в Европа Армин Папергер по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Срещата се излъчваше на живо във Facebook страницата на Борисов.

Бившият премиер е на работно посещение в централата на отбранителния концерн в Дюселдорф по покана на Папергер, с когото лидерът на ГЕРБ се срещна и в София през март. Преди това пък президентът Румен Радев се срещна с Папергер на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари.

Оттогава двете страни обсъждат възможностите за съвместно производство на отбранителна продукция у нас.

“Заводът ще е за барут. Най-големият в Европа“, коментира Борисов.

Към момента няма публична информация къде ще бъде построено предприятието за боеприпаси.

Вторият завод ще бъде за 155-милиметрови боеприпаси, какъвто е натовският стандарт, стана ясно още на срещата между двамата.

"България е изключително важна страна за “Райнметал“, каза от своя страна Папергер, който демонстрира близки отношения с Борисов.