Украинският президент Володимир Зеленски трябва да търси консенсус по основните въпроси на конфликта за разговори с руския лидер Владимир Путин, пише China Daily.

В статията се посочва, че докато Москва и Киев не постигнат някакво споразумение по ключови въпроси, „никаква среща между него Зеленски и Путин няма да доведе до желания резултат“.

Среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски не се планира, заяви пред медиите в петък руският външен министър Сергей Лавров, като посочи, че „дневният ред изобщо не е готов“. Коментарите му дойдоха седмица след срещата на американския президент Доналд Тръмп с Путин в Анкъридж, Аляска, за преговори с цел прекратяване на тригодишния конфликт в Украйна. Американският президент се срещна и със Зеленски и европейски лидери в понеделник миналата седмица.

Въпреки желанието за мир, споделяно от всички страни, мирният процес, воден от САЩ, който след многостранните срещи в Белия дом изглеждаше осъществим, отново е в застой.

Досега единствените значими резултати от процеса са в полза на Съединените щати – подписването на изгодно споразумение с Украйна за добив на полезни изкопаеми и постигането на съгласие от страна на повечето членове на НАТО да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП, като по-голямата част от тях ще бъдат предназначени за закупуване на оръжие от САЩ. Американската администрация не успя да постигне значителен пробив по основните въпроси, свързани с преговорите за прекратяване на кризата в Украйна.

Фактът, че Москва и Киев не са намалили различията си по териториалния въпрос или по начина за реализиране на гаранции за сигурността на Украйна, означава, че все още има много работа за вършене, за да се постигне смекчаване на позициите на двете страни и да започнат мирни преговори.

Коментирайки евентуална среща между Путин и Зеленски, Тръмп заяви пред репортери в петък: „Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно. Знаете, това е малко като олио и оцет. Те не се разбират много добре... но ще видим, и тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм. Предпочитам те да се срещнат и да видим как ще се справят.“

Въпреки че Тръмп все още не изключва възможното си участие в среща в изявлението си, то показва деликатна промяна в нагласата му в сравнение с по-позитивните коментари, които направи след срещите в Белия дом, когато един от акцентите беше върху това дали трябва да има четиристранна среща с участието на големите европейски страни след тристранната среща между САЩ, Русия и Украйна, както призова френският президент.

Мирният процес, посредничен от САЩ, изглежда се е върнал точно там, където беше след срещата между Тръмп и Путин на 15 август.

Не е чудно, че Зеленски, който не смее да критикува нито САЩ, нито европейските страни, се опита да насочи вината към Русия, като посочи, че Москва „прави всичко“ да попречи на срещата му с Путин.

„Срещата е един от компонентите за прекратяване на войната. И тъй като те не искат да я прекратят, ще търсят начин да (я избегнат)“, заяви украинският президент.

Но той трябва да си припомни, че преди Москва и Киев да постигнат споразумение по основните въпроси, никоя среща между него и Путин не би могла да доведе до желания резултат.

През последната седмица Русия и Украйна засилиха атаките си срещу енергийната инфраструктура на другата страна.

Забележително е, че Украйна предприе атака срещу помпената станция „Унеча“ в руския регион Брянск, която е ключова част от нефтопровода „Дружба“, снабдяващ с нефт Унгария и Словакия, две държави членки на Европейския съюз, което допълнително усложни ситуацията.

Освен че отхвърли предложението на Лавров постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН да подкрепят гаранции за сигурността на Украйна в рамките на споразумение, което да сложи край на кризата в Украйна, Зеленски дори обвини Китай, че не е помогнал да се спре „специалната военна операция“ на Русия през 2022 г., и отправи неоснователни обвинения, че Китай е „помогнал“ на Москва. Това мнение не отговаря на реалността. Китай винаги е действал по открит, справедлив и обективен начин по отношение на кризата в Украйна, а конструктивната му роля е широко призната от международната общност.

Както заяви говорителят на Министерството на външните работи Мао Нин в отговор на въпрос за обвиненията на Зеленски към Китай в петък, Китай е готов да играе конструктивна роля в мирния процес.

Всички страни трябва да поддържат обща, всеобхватна, сътрудническа и устойчива концепция за сигурност и да работят за политическо разрешаване на кризата в Украйна.