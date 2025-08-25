Пожар избухна в пристанището на Хамбург

Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург, което доведе до затварянето на основна магистрала наблизо, предаде БТА.
Днес следобед от далеч се чуваха шумове, което показваше, че има малки експлозии, допълва агенцията.
Над квартал "Ведел" в северния германски град се виждаше и стълб от гъст дим.
#Feuer#Großbrand in #Hamburg auf der Peute. Dicke schwarze Rauchwolke zogen über die südöstlichen Stadtteile in Hamburg. Mehrere Lagerhallen brennen. Immer wieder hörte man Explosionen.— Autobahn #️⃣autobahnnothelfer (@A1nothelfer) August 25, 2025
Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der #A1 - Sperrung ab Dreieck Norderelbe und Moorfleet. pic.twitter.com/kmTZayzzyp
Според полицията, близката магистрала А1 между Нордерелбе и Мурфлит беше напълно затворена поради отломки.
Пристанището в Хамбург е водещият център за външна търговия в Германия, посочва ДПА.
LARGE WAREHOUSE ENGULFED IN MAJOR FIRE AT HAMBURG PORT, GERMANY; NEARBY A1 MOTORWAY CLOSED, SEVERAL INJURED. pic.twitter.com/Q7rYhezsDv— GRX (@GlobalReportX) August 25, 2025