“Таймс” цитира украински активист от “Десен сектор”

Сергий Стерненко призова сънародниците на "вечна борба" с Русия

Питат го защо самият той не е на фронта

Зеленски е труп, ако предаде и педя наша земя и изтегли войските от Донбас! Такива закани отправя към украинския президент бившия лидер на одеския “Десен сектор” и десен радикален активист Сергий Стерненко, цитиран от британския вестник “The Times”, пише украинското издание “Страна”.

Стерненко призовава сънародниците сида се готвят за “вечна борба” с Русия, тъй като “компромисът е невъзможен”.

“Ако Зеленски се откаже от каквато и да е незавоювана земя, той ще бъде труп - политически, а след това и реално. Това би било бомба под нашия суверенитет. Хората никога няма да приемат това”, са точните думи на украинския радикален националист в статията на Антъни Лойд. Британският журналист представя 30-годишният Стерненко като уличен боец и “бранд” за младите хора в Украйна също призова хората да се готвят за “вечна борба” с Русия, тъй като “компромисът е невъзможен”.

“Русия многократно се е опитвала да ме убие - сигурно правя нещо както трябва”, казва скромно за себе си Стерненко, който се превърнал в YouTuber, има фондация и доставя дронове за украинската армия.

“Брандът” Стерненко с неговия призив към властите за истина се ползва с широка популярност сред по-младото поколение украинци, както военни, така и цивилни”, отбеляза журналистът.

Изданието “Страна” обаче критично отбелязва, че самият Стерненко не бърза да отиде на фронта, въпреки призивите си за вечна борба. И припомня, че миналата есен Приморският районен съвет и Специалният съвет на Одеса са го глобили за неявяване във военния комисариат.

Освен това, доброволческата дейност на Стерненко е съпътствана от скандали, посочва още изданието. През есента депутатът Олексий Гончаренко публикува поредица от материали, в които по същество обвинява активиста в мащабна кражба на дарения за Въоръжените сили на Украйна.