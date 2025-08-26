Изчезнал турски яхтен магнат е открит мъртъв в Гърция

Още по темата: Турски предприемач изчезна по пътя за Миконос 06.08.2025 14:24

Властите разследват възможността корабът на турския бизнесмен да се е сблъскал с товарен кораб

Търсенето на известния турски бизнесмен Халит Юкай, който изчезна преди 19 дни, приключи трагично в понеделник, когато гръцките власти откриха тялото му, съобщава Tovima.

43-годишният основател и собственик на Mazu Yachts, компания, известна с производството на луксозни яхти, съчетаващи висококачествен дизайн и модерни технологии, отплава на 4 август от югозападната част на Турция с направление гръцкия остров Миконос.

Корабокрушението на яхтата на турския бизнесмен беше забелязано малко след като той беше обявен за изчезнал.

Гръцките власти разследват възможността корабът му да се е сблъскал с товарния кораб Arel 7, чийто капитан беше арестуван на 10 август, два дни след като бизнесменът беше обявен за изчезнал.

61-годишният капитан на „Arel 7“ беше задържан по обвинение в непредумишлено убийство, след което беше освободен условно. По-късно той беше арестуван отново в Турция след обжалване от прокурор.

След проверка на място и внимателно разглеждане на записите от камерите за наблюдение в пристанището, е установено, че носът на товарния кораб има драскотини, което накара властите да задържат капитана отново. Предприемачът е бил женен за гъркиня, с която има дете.

Халит Юкай е спечелил широко уважение в областта на корабостроенето и яхтинга. През 2011 г. основава Mazu Yachts, която започва с поддържащи кораби, преди бързо да се наложи на пазара на полуперсонализирани яхти.