Уди Алън след критиките на Киев: Войната, която Путин разпали, е ужасна, но културният диалог не бива да прекъсва

Уди Алън отхвърли критиките, че участието му на филмов фестивал в Москва е „избелване“ на руските зверства, след като украинското министерство на външните работи осъди решението му.

Ден преди това известният американски режисьор взе участие в Московската международна филмова седмица. Алън говори чрез видеовръзка. От Киев определиха това като „позор“.

"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи. "Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“.

По-късно той беше добавен в базата данни на уебсайта „Миротворец“. Режисьорът е обвинен в „публична подкрепа за руската агресия“ и „съзнателно участие в руско пропагандно събитие по време на руско-украинската война“.

В интервю за The Guardian днес Уди Алън отхвърли твърденията, че участието му във форума е „избелване на руските престъпления“.

„Що се отнася до конфликта в Украйна, твърдо вярвам, че Владимир Путин абсолютно не е прав. Войната, която той разпали, е ужасна. Но каквото и да са направили политиците, не мисля, че прекъсването на разговорите за изкуство е добър начин да се помогне“, каза той.

Според съобщения в руски медии, Алън е заявил, че няма планове да прави филм в Русия, но че има „само добри чувства към Москва и Санкт Петербург“.

Той също така е заявил, че се възхищава на руското кино, като е посочил литературната адаптация „Война и мир“, режисирана от Сергей Бондарчук, която печели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 1969 г.

Последните два филма на Алън са направени с финансова подкрепа от европейски източници: „Фестивалът на Рифкин“ в Испания, излязъл през 2020 г., и „Удар на шанса“ във Франция, излязъл през 2023 г. Това последва прекратяването на продуцентското му споразумение с Amazon през 2019 г. Алън съди компанията и постигна извънсъдебно споразумение.

През 2024 г. Уди Алън обяви, че се пенсионира, казвайки: „Цялата романтика на правенето на филми е изчезнала.“