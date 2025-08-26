Сиярто: Европейската комисия престана да бъде ЕК, сега е Комисия за Украйна

Още по темата: Виктор Орбан: Откритата атака и заплахите на Зеленски срещу Унгария няма да останат без последствия 26.08.2025 09:48

В Украйна се провежда много очевидна антиунгарска политика

Европейската комисия (ЕК) плюе в лицето си, когато съучастнически и престъпно мълчи, когато Украйна атакува енергийната инфраструктура, водеща до Унгария и Словакия. Европейската комисия престана да бъде Европейска комисия, сега е Комисия за Украйна, защото комисията на фон дер Лайен не представлява интересите на Европейския съюз, камо ли интересите на държавите членки на Европейския съюз, а интересите на Украйна. Това каза външният министър на Унгария Петер Сиярто в предаването „Часът на бойците“ в платформата YouTube, цитиран от Hirado.

Сиярто подчерта, че през последните дни украинският президент Володимир Зеленски „открито, грубо и безсрамно заплаши“ Унгария, като ясно заяви:

„ако страната ни не заеме проукраинска позиция, както изискват Брюксел, Европейската народна партия и нейната унгарска партия-членка, Партията Тиса, тогава те със сигурност ще продължат да държат под атака петролопровода „Дружба“, който е от съществено значение за енергийната сигурност на Унгария“.

„В Украйна се провежда много очевидна антиунгарска политика и украинците очакват Брюксел и техните унгарски губернатори да окажат достатъчен натиск върху Унгария, за да я накарат да се откаже от сегашната си позиция и да приеме позиция, която е напълно противна на унгарските интереси, но е в съответствие с украинските интереси“, каза той.

Той посочи, че суровият петрол може да пристига в Унгария от две посоки - от Русия през тръбопровода „Дружба“ и от Хърватия през тръбопровода „Адрия“, но капацитетът на последния е недостатъчен.

„Така че, ако транспортирането по нефтопровода „Дружба“ стане невъзможно за дълго време, тогава доставките на петрол за Унгария и Словакия ще станат невъзможни. И не по политически причини, не защото не сме направили всичко за диверсификация, не защото не искаме да снабдяваме страната. Защото това е физически невъзможно. Енергийните доставки не са политически въпрос, не са идеологически въпрос“, предупреди Сиярто.

В неделя Петер Сиярто категорично отхвърли заплахите на украинския президент и го призова да спре да рискува енергийната сигурност на Унгария.

„Сега бомбардировките и ракетирането на нефтопровода „Дружба“ не вреди на Русия, а на нас, унгарците и словаците“, добави той.

Ето защо той нарече изявлението на украинския президент от миналата седмица скандално и тъжно, че „опозицията и доларовите медии“ празнуват това у дома. Той обясни още, че „сговорът между украинците и унгарската доларова левица и доларовите медии е очевиден“.

„Изглежда, че има синергия, едни и същи думи и нишка на мисли. Когато украинците се изказват, унгарските доларови медии веднага го повтарят, докато унгарското изявление, направено в същия контекст, или не се появява, или се появява по-късно, или по такъв пренебрежителен начин, или в края на статията“, коментира Сиярто.

Петер Сиярто напомни също, че Европейската комисия заяви през януари тази година, че е готова да предприеме стъпки за гарантиране на сигурността на инфраструктурата, която гарантира енергийните доставки на държавите членки.