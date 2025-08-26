Посланикът на Русия в Белград: Есента е опасен период за Сърбия

Приятелската подкрепа на Москва е важна

Приятелската подкрепа на Русия е много важна за преодоляване на настоящата политическа криза в Сърбия, каза посланикът на Русия в Белград Александър Боцан-Харченко, съобщава белградският „Политика”.

„Хората често питат как Русия реагира в тези условия към протестите и т.н. Вярвам, че преди всичко, нашата официална позиция, която беше ясно заявена от Министерството на външните работи на 15 август, е балансирана, основана на закона и в подкрепа на законно избрания президент и властите, е изключително важна в настоящите условия. Но е важна и приятелската солидарност. Това, разбира се, е много важно”, подчерта руският посланик.

Боцан-Харченко оцени, че сърбите усещат подкрепата на Русия, но предупреди, че опозицията ще използва годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември, за да даде нов тласък на протестите. Той смята, че след това организаторите ще поискат предсрочни парламентарни избори, което, както заяви, е характерно искане при всички „цветни революции“.

„По време на тях винаги има опит за организиране на нова вълна от протести и завземане на властта”, каза още той.

Той добави, че есента ще бъде опасен период за Сърбия.

Руският дипломат посочи, че сръбското ръководство е длъжно да намери баланс между активното противопоставяне на безредиците и отчитането на разумните искания на протестиращите, както и подобряването на социално-икономическите условия в страната.

Според него ескалацията на кризата е била умишлено насрочена след лятното затишие и началото на новия политически сезон.

„През пролетта имаше протести, това бяха митинги на хиляди хора. След това имаше почивка, свързана с летните ваканции, когато имаше малко хора, които можеха да бъдат привлечени и които щяха да пострадат (поради улични блокади и безредици). Паузата свърши. Сега всичко продължава. Предполагахме, че протестите ще бъдат подновени след тази кратка почивка. Сега, когато започва по-активен политически живот, е необходим и по-активен период на протести”, заяви Боцан-Харченко.

Той оцени, че протестите ще продължат през цялата есен, като подчерта, че настоящата политическа ситуация принуждава сръбския президент Александър Вучич да заеме твърда позиция.