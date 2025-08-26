Нидерландия потъна в гняв, след като търсещ убежище мъж уби 17-годишната Лиза

Този уикенд в Нидерландия беше погълната от национален гняв и скръб, след като убийството на тийнейджърка близо до Амстердам се превърна в символ за крайнодесните националисти и феминистките, борещи се срещу насилието срещу жени.

Момичето, наречено само 17-годишната Лиза, беше убито в ранните часове на сряда сутринта, докато се обаждаше на спешния телефон на полицията. Тя беше нападната на път за вкъщи след вечер с приятели.

22-годишният заподозрян, търсещ убежище мъж, беше арестуван преди два дни за изнасилване в Амстердам на 15 август и е обвинен, че е извършил трето нападение над жена пет дни по-рано.

Убийството предизвика национална кампания под наслов „Върни си нощта“, след като стихотворение от холандската актриса и авторка Нинке „Gravemade“ стана популярно в социалните мрежи, подчертавайки червената чанта, висяща от кормилото на Лиза, докато тя се е прибирала с колелото си.

„Вземам си нощта. Вземам си улиците. Настоявам страхът да бъде премахнат“, написа тя в Instagram с хаштага #rechtopdenacht или „право към нощта“.

„Червената чанта. Продължавам да мисля за тази червена чанта. Как висеше от кормилото ѝ, докато караше през нощта. Нощ, която също ѝ принадлежеше.“

Публиката на футболен мач на Аякс на стадион „Йохан Кройф“ в Амстердам потъна в минута мълчание в памет на Лиза в неделя. Момичето е било привърженик на футболния клуб, а тялото ѝ беше намерено близо до стадиона. Дигитален банер на стадиона гласеше: „Скъпа Лиза, смел воин“.

Арестът беше използван от крайнодесни националисти преди изборите в Нидерландия през октомври, тъй като след нападението Герт Вилдерс, лидерът на Партията на свободата (PVV), обеща да затвори Нидерландия за търсещите убежище.

След вечерно излизане с приятели в центъра на Амстердам миналата седмица, Лиза се прибирала с колело около 3:30 ч. сутринта в близкото село Абкауде с електрическия си велосипед - маршрут, който често е използвала.

Тя се обадила на спешния номер 112 за помощ, тъй като осъзнала, че е следена и е на път да бъде нападната, но въпреки че е била на линията, когато полицията я е намерила, тя е починала заради прободни рани, включително във врата си.

В Нидерландия има много протести срещу центровете за убежище в градове като Хелмонд и има засилено полицейско присъствие около бежанския хостел в Амстердам, където е арестуван заподозреният.

Изборите в Нидерландия са насрочени за 29 октомври, след като Вилдерс и неговата партия PVV напуснаха консервативната коалиция, защото, според него, министрите не са желали да предприемат мерки срещу нелегалните мигранти или престъпниците, търсещи убежище в страната, тъй като се страхуват да не нарушат законите на Европейския съюз или законите за правата на човека.

„Всеки ден повече мизерия. Убийства, изнасилвания, насилие“, публикува той в X. „PVV иска незабавно пълно спиране на предлагането на убежище и всичкита престъпна измет да бъде изгонена от страната ни.“

Погребението на Лиза ще се проведе в тесен кръг, въпреки че семейството разбира защо шокът от „смъртта на любимата им дъщеря“ се следи отблизо от медиите и обществеността. Въпреки че името ѝ циркулира в различни групи в социалните мрежи, семейството помоли журналистите да се въздържат от публикуване на фамилното ѝ име или нейната снимка.

„Загубата на Лиза е неразбираема за семейството ѝ и им донесе дълбока скръб“, пише Namens de Familie.