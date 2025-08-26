Вучич с Лавров: Обсъдихме ситуацията в региона, най-вече в Босна и Херцеговина

Още по темата: Русия: Съдебното решение на Додик застрашава единството на Босна 07.08.2025 13:47

Сърбия и Русия продължават да засилват сътрудничеството си

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че е провел дълъг и сърдечен разговор с руския външен министър Сергей Лавров. Вучич заяви в профила си в Instagram, че в разговора са обсъдени двустранните отношения и е постигнато съгласие за по-нататъшно подобряване на икономическото сътрудничество и участието в съвместни проекти. Същевременно, добави Вучич, е била анализирана политическата ситуация и са обсъдени начини за подобряване на комуникацията и сътрудничеството в различни форуми, организации и институции на международно ниво.

„Обсъдена беше и ситуацията в региона, предимно в Босна и Херцеговина и външно предизвиканата криза с постоянни атаки срещу Република Сръбска“, заяви сръбският президент.

Вучич подчерта, че е информирал руския външен министър и за вътрешната ситуация в Сърбия, „особено когато става въпрос за ситуацията в Косово и Метохия и опитите за постоянно прогонване на нашето население от вековните му родини, както и за мълчанието на по-голямата част от международната общност“.

„Беше договорено, че ще продължим да работим за развитието на отношенията ни в различни области“, каза Вучич.