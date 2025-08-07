Русия: Съдебното решение на Додик застрашава единството на Босна

В сряда босненската избирателна комисия реши да отстрани Милорад Додик

Русия заяви, че съдебното решение на босненския съд, с което на сепаратисткия президент на босненските сърби се забранява да заема политически длъжности заради неизпълнение на заповедите на международния мирен пратеник, застрашава съществуването на Босна и Херцеговина като единна държава, пише Reuters.

В сряда босненската избирателна комисия реши да отстрани Милорад Додик от длъжност, след като миналата седмица апелативният съд потвърди присъдата, с която той беше осъден на една година затвор и му беше забранено да участва в политическия живот в продължение на шест години.

Додик е проруски националист с близки връзки с руския президент Владимир Путин, който отдавна се застъпва за отделянето на доминирания от сърби регион от Босна и често блокира интеграцията на Босна в Европейския съюз и НАТО.

В отговор на решението на съда руското посолство заяви, че "политизираната присъда" е произнесена под натиска на западните държави, които използват правораздавателните органи, за да "унищожат своите опоненти".

В Съвета за сигурност на ООН през 2021 г. Русия и Китай блокираха одобрението на Кристиан Шмидт, бивш министър от правителството на Германия, за международен върховен представител в Босна с мандат да предотврати връщането на мултиетническа Босна към гражданска война.

Русия призова босненските власти да отхвърлят "външния диктат" и да работят за намаляване на напрежението.

"Ако ситуацията излезе извън контрол, те ще понесат отговорността", заявиха от посолството. "Моментът на истината за Босна и Херцеговина настъпи, защото след това може да последва точка, от която няма връщане назад".