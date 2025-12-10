Зеленски обяви на какво примирие е готов с Русия

От Кремъл обаче предложението бе отхвърлено

По време на брифинг днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова за „енергийно примирие“ с Русия, което да спре атаките върху енергийната инфраструктура и от двете страни, предава „Ей Би Си Нюз“.

„Руснаците атакуват нашата енергийна система, а ние отговаряме справедливо. Ако те са готови за енергийно примирие, ние винаги сме заявявали, че също сме готови. Това е от изключителна важност за хората“, подчерта Зеленски.

От Кремъл обаче предложението бе отхвърлено.

„На първо място работим за мир, а не за примирие“, подчерта Песков. Той добави, че абсолютен приоритет е именно юридически закрепен дългосрочен мир, а не временни договорености.