От 8 октомври започват санкциите срещу търговците, които вдигат необосновано цените

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането.

Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

"На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си", припомни премиерът Желязков.

Министър-председателят изтъкна също, че съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg). Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона, посочи още Желязков.

"Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се", добави Желязков. "Вярвам, че пазарът в момента има достатъчно механизми и достатъчно правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото качване на цените там, където няма никакви икономически предпоставки за това", каза министър-председателят.

През утрешния ден предстои да се разглеждат в Народното събрание промените в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи в сектор „Храни“, които прави КЗК. Вярваме на експедитивността на народните представители, тъй като въпросите, свързани с нормалното функциониране на пазара и по отношение на санкциониране на нелоялните търговски практики и изкривяването на конкуренцията ще бъдат взети предвид, особено с оглед на предстоящите месеци, които политически ще нагнетяват темата с така наречения ръст на цените, добави още премиерът Росен Желязков.