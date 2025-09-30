Националите ни по волейбол се завърнаха у дома (ВИДЕО)

Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя. Точно в 10.00 часа отборът кацна с правителствения самолет на летището в София.

Българският тим спечели сребърните медали на завършилото в неделя световно първенство за мъже във Филипините, като това бе едва вторият случай, в който България се класира толкова напред на Мондиал след този, на който е домакин през 1970 година.

По повод големия успех министърът на младежта и спорта Иван Пешев бе изпратен с правителствения самолет Еърбъс А319, за да прибере националите от Истанбул.

По-късно ще се състои тържественото посрещане на отбора пред храм-паметника "Свети Александър Невски" в столицата, с богата програма, включваща церемония и множество забавления за малки и големи. В нея са включени изпълнения от популярни артисти и млади таланти. Посрещането включва и шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площада.

Хиляди софиянци и гости на столицата се очаква да присъстват на тържеството и да поздравят волейболистите ни. От общината въведоха мерки за безопасност.

Ще бъдат разположени филтровъчни пунктове. Паркирането около храм-паметника "Александър Невски" ще бъде забранено от 14:00 часа. Част от пътните платна ще бъдат затворени и ще се пренасочва градският транспорт. Маршрутът на националите ще премине по бул. "Цар Освободител" до площад "Александър Невски", където феновете могат да ги посрещнат", обясни Красимир Димитров, директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция".