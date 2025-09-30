Изоставена на релсите кола спря движението на влаковете София-Силистра

Инцидент край Дулово спря движението на влаковете по направлението София-Силистра и Силистра-Самуил малко преди 6.00 ч. тази сутрин.

Лек автомобил е зарязан върху релсите след моста на околовръстния път, на място без жп прелез, съобщи БНР.

Колата е със сериозни повреди, като е блокирала едната релса. Няма пострадали хора в нея. В неизвестност е и водачът на автомобила.

Полицията е пристигнала на място и е уведомено ръководството на железниците.

Движението на влаковете е било спряно, докато автомобилът бъде премахнат. Така композициите не могат да влязат или излязат от гара Дулово.

От БДЖ съобщиха, че бърз влак №9647 (София 20:10 - Силистра 07:20) е заминал от гара Дулово с 90 минути закъснение след инцидент на железния път.

Причините за инцидента и откъде автомобилът е навлязъл върху линията се изясняват.