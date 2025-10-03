Консулът ни в Израел е посетил задържания българин от флотилията "Глоубъл Сумуд"

След своевременни активни действия на външното министерство в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Вчера стана ясно, че Димитров е сред задържаните от Израелските военно-морски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд".

България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин, задържан от „Глобалната флотилия Сумуд“, посочват още от министерството.

Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел. Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.