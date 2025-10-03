Несебър обяви бедствено положение

Още по темата: Eвакуирани от вилите им хора, се настаняват в кметството на Свети Влас 03.10.2025 15:05

В община Несебър е обявено бедствено положение заради обилните валежи. Системата BG-ALERT беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов с призив към гражданите да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.

Заради усложнената обстановка днес е обявен за неучебен ден в общината. Преустановено е и движението на автобусите по градските линии, съобщиха от местната администрация.

Свикан е щабът за бедствени ситуации, който апелира гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.

„Със заповед на кмета на общината 3 октомври е обявен за неучебен ден. Преустановява се движението на автобусите по градските линии с цел ограничаване на трафика. Апелираме към всички граждани да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост“, заяви кметът Николай Димитров.