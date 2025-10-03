Още по темата: Мъж се удави от приливна вълна във вилата си между Свети Влас и "Елените" 03.10.2025 13:14

Eвакуирани от вилите им хора, се настаняват в кметството на Свети Влас

Всички, които се евакуират от вилите в района на Свети Влас, се настаняват в местното кмество. Издирва се мъж, който бедствал с автомобила си и потърсил помощ на тел. 112. Има бедстващи в хотел - 13 души, за които също е изпратен автобус от Община Несебър.

На място вече е главен комисар Александър Джартов, директор на главната дирекция ПБЗН. На място има 3 пожарни, един водолазен екип.

Току-що пристигат още 10 екипа на пожарната, на лице е и амфибия, която е пристигнала от Варна.