Въпреки високите заплати: Морският бизнес страда от дефицит на корабни инженери

Тежкият труд и купищата проверки в пристанищата отблъскват младите

Българските капитани и механици са сред най-търсените в света

Морският бизнес страда от остър дефицит на корабни инженери. Към момента българските корабособственици са обезпечени с екипажи, но все по-малко са младите хора, които искат да учат за корабни механици, а вече дори и за капитани. Това съобщи във Варна председателят на Българската морска камара и изпълнителен директор на Параходство „Български морски флот“ кап. Александър Калчев преди откриването на Международния морски форум „Глобален компас“. В него участват експерти, представители на висши училища и големи компании от сектора от 12 държави, а една от темите е посветена на кадрите, тъй като проблемът е глобален.

Въпреки солидните заплати в евро и долари, достигащи петцифрени суми месечно, отливът на желаещи да стават морски офицери става все по-отчетлив. Според кап. Калчев това се дължи на дългите периоди на отсъствие от дома, съчетани с голямото административно натоварване на борда. „Тези мъже през половината година са на море, понякога при лоши метеорологични условия, а по време на престой в пристанище всякакви брегови власти буквално ги заливат от проверки и документация“, обясни той и подчерта, че Международната морска организация (IMO) трябва вземе мерки за облекчаване на административната тежест върху офицерския състав на корабите като мярка за връщане на атрактивността на професията.

Друго предизвикателство пред екипажите, собствениците и операторите на търговски кораби е геополитическата обстановка. Основният морски път през Червено море е затворен заради атаките на хутите, а дори и нападенията им да спрат, високите застраховки за военен риск ще останат още дълго, което прави трасето нерентабилно, каза Калчев. По думите му от май такова се оказва и Средиземно море, в което корабите трябва да карат със скъпо гориво с минимално съдържание на сяра. Затова големи контейнерни оператори вече обмисляли алтернативни маршрути покрай Африка.

Българските морски офицери са сред най-търсените в света, но ни липсва самочувствие, коментира кап. Станислав Стоянов, председател на Българската асоциация на морските капитани, която е главен организатор на форума. Според него доказателство е, че големи компании са поверили на наши капитани и главни механици най-модерните си кораби с хибридни двигатели, тъй като във Висшето военноморско училище студентите се обучават и за това.