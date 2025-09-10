Марго Роби - Кукла или кучка

Мъркащото екранно коте Марго Роби открива света на английската класика с главна роля в екранизация по прочутия романтичен роман „Брулени хълмове“ на Емили Бронте. Най-горещият секс-символ на Холивуд влиза в образа на Катрин, а Джейкъб Елорди играе Хийтклиф. Филмът се очаква в началото на 2026 година, а година и е един от многото топ проекти с участието на Роби. Тя стана мегазвезда с „Вълкът от Уолстрийт“ и „Барби„

Според запознати с новата екранизация на „Брулени хълмове“ филмът ще иска да провокира и забавлява, а сексът ще бъде изведен на преден план. „Режисьорката Емералд Фенел е взела най-провокативните и еротичните страни и намеци на оригиналния текст и ги е изкарала на повърхността, което може да бъде изключително интересно и като адаптация, но и просто като филм“, пише изданието operationkino.net.

„Отново виждаме типичните за нея дръзки цветове, внимателно построени контрастни кадри и оглушителна поп музика и само можем да стискаме палци, че тя е използвала стила си, за да покаже една различна, но съществуваща страна на познатия роман, а не просто, за да покаже, че може да вкара всяка история в собствената си рамка. Всъщност използването на модерно усещане за разказване на класическа история може да бъде доста успешен подход, особено имайки се предвид, че тук комбинацията от двете е видимо търсен ефект, съдейки по доста класическия постер“, добавят от филмовия сайт.

Марго Роби е ключовото име в проекта. Най-актуалната холивудска красавица вече поди първото си дете и веднага продължи с кариерата. Неин съпруг е филмовият продуцент Том Акърли. Двамата с Роби са една от изненадващо стабилните двойки в Холивуд и са заедно от 2013 година. Среща ги работата – запознават се на снимачната площадка на драмата от Втората световна война „Френска сюита“, където той е асистент-режисьор, а тя е пред камерата. Роби и Акърли са първо приятели и работят заедно в продуцентската компания LuckyChap в екип от четирима души, който включва също приятелката на Роби от детството София Кер и Джоузи Макнамара.

Любовта обаче не закъснява и три години след началото на връзката си – през декември 2016-та влюбените сключиха брак на частна церемония на австралийския Голд Коуст. Компанията е продуцирала няколко филма и телевизионни сериали, включително „Аз, Тоня“, „Хищни птици“ и „Барби“ – всички от които с участието на Роби.

Преди време тя каза пред Vogue, че връзката ѝ с „най-добре изглеждащия мъж в Лондон“ е била неочаквана. „Бях върховното необвързано момиче. От идеята за връзки ми се повдигаше“, каза тя. „И тогава той се появи в живота ми. Бяхме приятели толкова дълго време. Но аз винаги съм била влюбена в него.“ Роби продължи: „Мислих си, че той никога няма да отвърне на чувствата ми. Но след като се събрахме, осъзнах колко много смисъл има в това да сме заедно.“

Акърли работи не само зад кулисите на филмите на жена си, но е и нейният най-голям поддръжник в обществото. Той често се присъединява към нея на червените килими, включително на събитието в чест на силните жени на списание Variety в Лос Анджелис, където той прочете речта ѝ за приемане на наградата, тъй като нейният глас беше пресипнал.

Само за няколко години младата австралийка Роби се превърна в една от най-големите и горещи звезди на планетата. Тя изгря в пищния шедьовър на Мартин Скорсезе “Вълкът от Уолстрийт”, впечатли киноманите в „Имало едно време в Холивуд“ на Тарантино, а стана световна суперзвезда в модерната версия „Барби“.

Доказа се и като сериозна актриса

Марго Роби се доказа като сериозна актриса с биографичната драма „Аз, Тоня”, посветен на невероятните, но истински събития, свързани със един от най-сензационните скандали в историята на спорта. В мрачно-комедиен тон са пресъздадени подробности около американската фигуристка Тоня Хардинг, нейното прочуто изпълнение на троен Аксел в състезание и нелепо замисленото и още по-зле изпълнено нападение срещу нейната съперничка за Олимпийските игри Нанси Кериган.