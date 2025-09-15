Томи Лий Джоунс - Мистър Уестърн

Титанът от Тексас Томи Лий Джоунс навърши 79 години, а скоро очакваме в кината неговия най-нов филм “Острието на бръснача”, който ще разкаже мрачна мафиотска история с елементи на екшън за отмъщение. Джоунс е познат със своите великолепни изпълнения в уестърни, трилъри и дори фантастични комедии като “Мъже в черно”, но сега за неговите почитатели ще бъде удоволствие да го гледат и в гангстерска история.

Томи Лий Джоунс продължава да бъде незаменим екранен авторитет. Мъдрият каубой е сред най-разпознаваемите лица на киното извън родната си Америка и от десетилетия е дълбоко уважаван в европейски страни като нашата. А скоро се оказа, че в Япония е направо абсолютна сензация, но не с филмите си, а като рекламно лице на японска марка кафе. Томи Лий Джоунс грее от гигантски билбордове в Токио и други азиатски метрополиси, а местните телевизии излъчват ексцентрични реклами с него.

Лицето на звездата е като релефна карта на богат живот, ръцете му знаят какво е труд, а сърцето му тупти с духа на артист, който се снима в най-големите филми на планетата, но се вдъхновява истински от свободата и грацията на конете в ранчото си в родния Тексас.

Предишният филм с този уникален уестърн аристократ се казваше “Погребението”. Вдъхновена от реални събития, историята проследява битката, която майсторът-адвокат Уили Гари води за спасяването на бизнеса на собственика на погребално бюро Джеремая О’Кийфи - в ролята Томи Лий Джоунс. Двамата се обединяват в категоричното си желание да изложат на показ корупцията, която владее големите корпорации, както и непреодолени расови предразсъдъци. Резултатът е една вдъхновяваща история, в която справедливостта побеждава.

За да работи като актьор Томи Лий Джоунс се мести от Тексас в Ню Йорк. Започва да играе на Бродуей и дебютира в киното през 1970 с филма “Любовна история”. Играе ролята на д-р Марк Толанд в сапунения сериал “Живее се само веднъж”(One Life to Live). През 1983 получава наградата “Еми” за най-добър актьор за изпълнението му в “The Executioner's Song.”

Джоунс работи стабилно през 70-те и 80-те, но истинският световен успех за него идва сравнително късно - през 90-те. Той вече е над 40 години и няма естетиката на типичната холивудска звезда за главни и дори големи роли. Но дарбата му за изграждане на сложни и убедителни персонажи е нещо специално. Той може да насити сцената с присъствието си и притежава невероятно внушителен и авторитетен талант за произнасяне на реплики. В устата на Томи Лий Джоунс дори по-посредственият диалог получава ново качество и зазвучава стабилно, солидно, че и престижно.

Томи Лий Джоунс става световно разпознаваем с чудесния деветдесетарски трилър на Андрю Дейвис “Беглецът”, в който играе ченгето, преследващо героя на Харисън Форд. За играта си тексасецът печели заслужен “Оскар”. В края на 90-те открива актьорски фронт на територията на блокбастърите и става световна звезда с фантастичната екшън комедия “Мъже в черно”. Заедно с Уил Смит правят един от най-успешните екранни тандеми за последния четвърт век.

Томи Лий Джоунс опитва и вкуса на разочарованието с провала на катастрофичното зрелище “Вулкан” на Мик Джаксън в края на 90-те, но това по никакъв начин не се отразява на кариерата му в перспектива.

През 2007-а той прави може би най-великата си роля в шедьовъра на братя Коен “Няма място за старите кучета” - екранизация по едноименния роман на Кормак Маккарти.

Филми като този все по-трудно си проправят път в тресавището на филмовия мейнстрийм. Песимистичен, наситен с насилие, радикално отдалечен от модерните политически послания и сантименталност, дълбоко американски и архетипен.

Томи Лий Джоунс играе уморения шериф Ед Том Бел в тази история за неизбежността на старостта, страданието и смъртта, за могъщата, мистична фигура на злото, тежестта на детерминизма и колосалната роля на шанса и случайността в развоя на събитията от човешкия живот. Разказ за потъването на един стар свят в прахта на хаоса и невъзможността на мнозина да оперират адекватно в новите обстоятелства. Шериф Бел усеща, че е неспособен да се изправи срещу новото и непознато зло. Играта на Томи Лий Джоунс е феноменална и ярко доказателство, че той е един от великите американски актьори на нашето време. За щастие в киното и съзнанията на зрителите все още има място за артисти като Томи Лий Джоунс.

Обича да играе злодейски роли

Заради специфичните му лицеви черти Томи Лий Джоунс редовно е канен за ролите на злодеи. В комиксовата екстраваганца на Джоел Шумахер “Батман завинаги” играе образа на Двуликия, в кърваво-скандалната сатира на Оливър Стоун “Родени убийци” е истеричен затворнически шеф, а в историческата биографична драма “Линкълн” на Стивън Спилбърг е антагонист на 16-ия президент на САЩ.

Той беше звездата в “Беглецът”, а не аз

Хората понякога забравят какво събитие беше ролята на Томи в “Беглецът”. Неслучайно взе наградата на Академията. Да, аз бях на плаката, моето име беше първо в надписите, но в известен смисъл Томи беше звездата на филма. Заради него стана събитие. Той даде на екшън жанра по онова време преди три десетилетия един пълнокръвен, нюансиран антагонист. Публиката тогава не очакваше подобно нещо.

Харисън Форд, актьор

Идеален за образа на шериф

Незаменим Томи Лий Джоунс. Сценарият изискваше познаване на конете и работа с тях постоянно. А Томи е меко казано експерт. Знам, че притежава огромно ранчо за добитък в Тексас и дори спонсорира два отбора по поло. Затова беше толкова естествен и на място в ролята на тексаския шериф.

Джоел Коен, режисьор

Страхотен приятел

Поредицата “Мъже в черно” ни направи страхотни приятели. Мисля, че с него дадохме нещо специално на публиката, дадохме им развлечение, което се помни и цитира. Успехът на тези филми е плод на страшно много работа, но и на чисто вдъхновение. Томи Лий Джоунс закова своята роля на Агент Кей. Динамиката между нас беше двигател на тези комедии, да създаваш постоянно хумористични ситуации не е лесно, ако няма химия.

Уил Смит, актьор