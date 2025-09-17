Джери Брукхаймър - Мистър Холивуд

След огромния финансов успех на състезателното зрелище с Брад Пит “F1”, името на мега продуцента Джери Брукхаймър отново е най-ефективната парола за екшън успех. Това е човекът зад “Топ Гън”, “Армагедон”, “Ченгето от Бевърли Хилс”, “От местопрестъплението”, “Карибски пирати”, “Скалата”, “Лоши момчета” и много други жанрови образци. Дни преди да навърши 82 години Брукхаймър е зает с десетки проекти, сред които и римейк на една от най-великите уестърн класики в историята на киното - “Дивата орда” от 1969 година, режисиран от Сам Пекинпа.

А бензиновата екстраваганца с Брад Пит “F1” мина на скорост и през българските кина по-рано тази година. Историята е измислена, но вдъхновена от света на високите скорости. Пит влезе в образа на Сони - един от най-обещаващите таланти на Формула 1 през 90-те години на миналия век. Той има потенциала да се превърне в най-великия състезател на всички времена, но инцидент на пистата почти слага край на кариерата му. Тридесет години по-късно той води номадски начин на живот и се включва във второстепенни шампионати. Тогава съдбата го среща с бивш съотборник, който ръководи разпадащ се отбор. Последната му надежда да стане най-добрия в света, е да убеди Сони да се завърне във Формула 1. Сега бившата звезда трябва да се състезава рамо до рамо с Джошуа Пиърс - своенравен новобранец, който иска да диктува правилата. Но с шума на двигателите, миналото застига Сони, за да му припомни, че е невъзможно да изминеш сам пътя към изкуплението, а във Формула 1, съотборниците могат да се превърнат и в най-жестоката конкуренция.

Типичен сюжет за филм, продуциран от Джери Брукхаймър. Професионалната му визитка е като каталог на развлекателните върхове през последните 40 години. Брукхаймър продуцира и продава първокласни продукти от жанровете екшън, драма и научна фантастика. В телевизията, освен “От местопрестъплението” с неговите много разклонения, добре смазаната машина за пари и хитове на Брукхаймър е произвела още знакови заглавия като “Без следа” и “Невероятната надпревара”. В един момент от продуцентската му кариера три от неговите поредици са били в топ 10 на най-рейтинговите тв продукти в САЩ - немислимо допреди това постижение.

Но за най-широката публика Брукхаймър е известен с филмите за голям екран. Той пробива в киното през 80-те години и е на върха оттогава. Заглавията, които Джери е “осветил” със своя златен продуцентски печат, говорят сами за себе си - “Ченгето от Бевърли Хилс”, “Топ Гън”, “Скалата”, “Въздушен конвой”, “Армагедон”, “Лоши момчета”, “Обществен враг”, “Блек Хоук Даун”, “Пърл Харбър”, “Карибски пирати” и много, много други.

Брукхаймър е продуцент алфа-мъжкар и расов кон в състезанието на американските капиталисти. Той прави масови, динамични, мъжки филми за печалба, не снобее, не позира с арт претенции и не се излага с философски или отнесени абстракции за “мисията” на киното като изкуство. Той знае, че Холивуд е един голям бизнес, и отдавна си е осигурил запазено място в командния център. Брукхаймър продава продукт и го прави по-добре от почти всеки друг. С лично състояние над един милиард долара той е сред най-желаните работодатели в развлекателната индустрия. Работа по негов проект е осъществена мокра мечта на всеки, който има някакви екранни амбиции в Лос Анджелис и отвъд.

През 2003 г. той стана първият продуцент, който има два филма на първите две места в боксофиса в един уикенд - “Карибски пирати: Проклятието на черната перла” и “Лоши момчета 2”. Брукхаймър знае какво иска публиката и затова често прави филми, които имат потенциала да се разгърнат до поредици и да му носят пари и престиж с десетилетия. Той е комерсиален мастодонт и класически кинокапиталист с корени в Рейгъновото десетилетие на 80-те години. Неговия произход е типичен за бизнеса - той се ражда в Детройт, Мичиган в семейство на евреи имигранти от Германия. В колежа учи психология и развива своя интерес към киното и фотографията. Професионалният му старт в индустрията е белязан от работа в рекламната индустрия, където младият Джери продуцира няколко хитови клипа. Останалото е история.

Заслужава цялото си богатство

Благодарен съм, че съм имал възможността да работя с продуцент като Джери Брукхаймър. За последните 30 години той завоюва легендарни лаври в индустрията и несъмнено заслужава цялото си богатство. Той е един от най-отдадените хора в шоубизнеса, мозъкът му работи на съвсем друго ниво. По времето на “Топ Гън” имах възможността да науча толкова много от него за киното, за това какво иска публиката. Той може да прави филми и да ги продава. Джери е човек на идеите и на действието.

Том Круз, актьор

Работим успешно над 20 години

Работя с него от над 20 години и още не мога да повярвам колко много енергия и талант се съдържат в жилите му, образно казано. Искате ли филмов хит - заложете на този велик кучи син. От “Топ Гън” и “Карибски пирати” до “От местопрестъплението” и разбира се, филмите, които аз режисирах под неговата продуцентска палка - “Армагедон”, “Скалата”, “Лоши момчета”... Радвам се, че най-накрая получи своята звезда на Алеята на славата в Холивуд, но ще кажа, че това трябваше да се случи много по-рано.

Майкъл Бей, режисьор и продуцент

Знае как се прави хит

Джери сякаш е роден с познанието как се прави хит. Формулата на филмовия успех е в кръвта му, в неговата ДНК. Той е направил толкова много успешни неща за големия екран и в телевизията, постиженията му отдавна са в златната книга на историята на Холивуд. Брукхаймър се наложи като една от най-важните и успешни фигури в нашия бизнес и на достойната възраст от 73 няма намерение да се оттегля или да забавя темпото.

Стивън Спилбърг, режисьор и продуцент