Стивън Кинг - Слово на страха

Майсторът на страшното слово и смехотворните политически изказвания Стивън Кинг отново е на преден план и под светлината на прожектора. Този път, за щастие, основно със своите професионални постижения като писател. Тази седмица в България тръгва филм по неговия роман „Дългата разходка“, а наскоро той изпревари Агата Кристи и стана най-екранизирания автор в киното.



Романът „Дългата разходка“ е публикуван за първи път през 1979 година и се смята за един от най-ранните шедьоври на Кинг. Той разказва историята на 100 тийнейджъри, които участват в смъртоносно състезание за издръжливост, известно като „Дългата разходка“. Единственото правило е да не спират, а наградата е всичко, което победителят пожелае. Загубата обаче означава сигурна смърт.

Според Variety режисьорът Франсис Лорънс е идеалният избор да превърне психологическата драма на Кинг в завладяващо визуално преживяване. The Hollywood Reporter пък отбелязва: „Очакванията към „Дългата разходка“ са огромни, особено след като Лорънс доказа способността си да създава сложни и мрачни светове с „Игрите на глада“. Феновете на Кинг ще останат доволни."

„Дългата разходка“ обещава да бъде не просто филм на ужасите, а пътешествие в човешката психика, изследване на границите на издръжливостта, отчаянието и надеждата.

А на 77 години Стивън Кинг винаги е актуално име в киното. Преди месеци в България имаше премиера на филма „Маймуната”, отново вдъхновен от негова творба. Но самият той заприлича на маймуна с политическото си поведение. Някогашният крал на ужаса се превърна в ужасен клоун в служба на кампанията на Камала Харис за изборите в САЩ. Според някои коментатори той се държи като човек без достойнство, заслепен от омразата си към Доналд Тръмп.

Миналата година Стивън Кинг напразно казваше, че убеждава привърженици на Тръмп да гласуват за Камала. Най-вероятно е станало точно обратното. Заблудите на автора са се просмукали и в творчеството му. Преди време той пусна новия си роман “Холи”, който либералната преса вече похвали като “най-политическата му книга”. В свои възбудени рецензии презокеански журналисти несръчно повтарят като стадо как Кинг е вкарал темите за “расизма, хомофобията, протеста на Капитолия от 6 януари, 2021-а и Доналд Тръмп”. Ала повечето нормални хора извън американските прогресивни медии не са изненадани от поредната посредствена пропаганда, която така нареченият културен елит на САЩ бълва в пространството с индустриален размах.

Факт е, че от известно време “Кралят на книжния страх” в модерната поп култура става за смях в реалния живот. Стивън Кинг редовно влиза в заглавията с умопомрачителни изцепки и гафове. Преди време той написа, че ако Русия имаше за президент жена вместо “пълен с тестостерон лидер”, като Путин, войната щеше да е приключила. Припомниха му как именно по времето на Екатерина Велика руските граници се разширяват драматично и то на запад. Всъщност той едва ли е знаел това.

А малко по-рано руски шегаджии се свързаха с него и го накараха да вярва, че говори със Зеленски, а преметнатият световен автор изрази подкрепата си за Степан Бандера и батальона “Азов”. После пробва да се оправдае, че станал жертва на номер и дори не бил чувал за човек на име Бандера. Но в разговора Кинг е записан да казва как той е “велика личност” и дори го сравнява с бащите-основатели на САЩ.

Като цяло войната в Украйна разкри менталната и морална мизерия на Стивън Кинг. Но и преди това той вече беше адски скъсал със здравия разум. Но пък за момент бе и мишена на собствените си фенове-либерали. Писателят и изявен прогресист бе нападнат от своите хора за изричането на една проста истина - качеството е по-важно за изкуството от вкарването на задължително разнообразие от сексуални и етнически идентичности. Но за комисарите на парализиращата политическа коректност подобни думи са недопустими и непростими. От любимец на левичарите Стивън Кинг се превърна в техен враг.

Американският автор все още е смятан за крал на модерния хорър, въпреки изявите му като шут онлайн. Книгите му са продадени в над 350 милиона копия, което го прави един от най-успешните писатели на нашето време. Кинг е и един от най-екранизираните писатели с повече от 300 кино и тв заглавия по негови произведения. Той е автор на повече от 60 романа и над 200 кратки разказа. Притежава десетки престижни литературни награди за отделни творби и цялостно творчество.

Бил е „неспасяем алкохолик“

През годините Кинг се бори със собствените си демони и мрачните пасажи от личната му биография. В началото на 70-те години на миналия век той се пристрастява към алкохола. През 1974-а излиза един от безспорните му шедьоври - “Кери”. По това време той описва себе си като почти неспасяем алкохолик, който пиян произнася слово на погребението на майка си.