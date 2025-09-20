Енрике Иглесиас - Суперзвезда в София

Тази вечер стадион “Васил Левски” ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития у нас - единственият концерт на Балканите на световната суперзвезда Енрике Иглесиас. След седемгодишна пауза българските фенове ще могат отново да чуят на живо хитове като Hero, Bailando, I Like It и много други, превърнали Иглесиас в най-успешния латино изпълнител на всички времена. Очаква се запомнящо се шоу, а поради големия интерес организаторите добавят и допълнителни седящи места на стадиона.

Стадион “Васил Левски” ще бъде арената, на която хиляди фенове на Енрике Иглесиас ще имат възможност да чуят на живо някои от най-големите му хитове. Концертът е насрочен за 20:00 ч., а вратите на стадиона се отварят по-рано, за да позволят на хората да се настанят и да се подготвят за шоуто. Преди излизането на Иглесиас публиката ще може да чуе от една от най-актуалните нови български групи “Молец” - най-награждаваната група за една година в историята на наградите на БГ Радио. Заедно с дуото на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори.

Със супер успешна кариера вече три десетилетия, Енрике Иглесиас покарва специфичния си стил на световната музика като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин. Обявен от Billboard за “Най-известен латино изпълнител на всички времена”, той е продал над 180 милиона албума и е оглавявал музикалните класации със 154 хита номер едно, включително рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart. От глобални химни като Bailando, Hero и I Like It до колаборации със звезди като Уитни Хюстън, Питбул, Лайнъл Ричи, Никол Шерцингер и много други, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят. Неговите зрелищни концерти разпродават огромни стадиони, доказвайки, че музиката му няма граници, а в днес ще го видим отново и у нас. До момента Енрике е пял четири пъти в София - през 2010, 2015, 2016 и 2018 година.

Много звездни наследници цял живот не могат да излязат от сянката на родителите си. А ако баща ти е Хулио Иглесиас, издал 77 албума, от които са продадени над 300 милиона копия на 14 езика и е в топ 10 на изпълнителите с най-високи продажби на всички времена, задачата никак не е лесна. Енрике Иглесиас обаче отдавна съвсем заслужено има своите милиони фенове по целия свят.

За разлика от почти всички богати, известни, красиви и талантливи мъже Енрике Иглесиас е близо 25 години с една жена - руската тенис звезда от близкото минало Анна Курникова. Любовната им история започва през 2001 г., когато тя се появява в неговия видеоклип към хита Escape. Оттогава двамата са неразделни. Днес те живеят в просторна къща в Маями, недалеч от прочутия “Бункер на милиардерите” - квартал, където имоти притежават Джеф Безос, Иванка Тръмп-Кушнър и легендата от NFL Том Брейди. Въпреки че са заедно вече над 24 години, двамата така и не са сключили брак. Това е един от малкото поводи, заради които Енрике отнася критики от феновете, тъй като за разлика от повечето свои колеги досега не се е забърквал в скандали с жени, алкохол, наркотици или други, присъщи на големите звезди.

Роден на 8 май 1975 година Енрике е третото дете на Хулио Иглесиас и журналистката Изабел Прайслер. Когато е на 3 години родителите му се разделят. От малък бъдещият музикален идол усеща тъмната страна на славата. Известно е, че той никога не е бил близък с баща си и винаги е чувствал неговата липса заради постоянните му пътувания.

Майка му също е била отдалечена, работейки като журналист в Мадрид. През 1985 г. дядото на Енрике - д-р Хулио Иглесиас Пуга, е отвлечен от баската групировка ETA. Тогава Енрике и брат му Хулио Иглесиас-младши са изпратени да живеят в Маями, където са отгледани от бавачката Елвира Оливарес. Така Маями става втори дом за Енрике, където живее и до днес.

Усетил тежката сянка на баща си, Енрике дълго време е крил интереса си към музиката. Взима пари назаем от бавачката, за да направи първия си демо запис. Промотира първите си песни под името Енрике Мартинес. Представя се за неизвестен музикант от Гватемала. След като напуска университета, заминава за Торонто, за да запише албум. През 1995 г. той вече е факт и носи името “Enrique Iglesias”. Постига огромен успех с продадени над 6 милиона копия. Вторият, който е записан изцяло на испански, “Vivir” излиза през 1997 г. и се разграбва със същия успех. Следват още все по-добри и по-добри албуми. Преди издаването на “Euphoria”, над 55 милиона са продадените албуми на Енрике Иглесиас по целия свят. До днес той има 9 самостоятелни албума, с милиони продажби.

Чака четвърто дете от Курникова

Семейството на Анна Курникова и Енрике Иглесиас съвсем скоро ще стане още по-голямо. Според изданието HELLO! щастливата двойка очаква своето четвърто бебе - и двамата са във възторг от новината. Изданието съобщава, че “изключително надеждни източници” са потвърдили, че бившата тенисистка и световноизвестният певец ще станат родители още тази година. Всъщност Анна вече е в средата на бременността си, а трите им деца - близнаците Луси и Никълъс, на седем години, и Мери, на пет години - скоро ще имат братче или сестриче.

Талантлив изпълнител и невероятен мъж

Не знам дали някой може да се съмнява в това, че Енрике е сред най-големите звезди на планетата през последните години. Да имам дует с него беше моя мечта много отдавна, защото освен талантлив изпълнител той е и невероятно красив мъж. Мисля, че на сцената имаме химия - невъзможно е да нямаш с мъж като него! А фенките - направо полудяват щом го видят!

Певицата Дженифър Лопес

Заради него имам нови фенове

Общите ми песни с Енрике Иглесиас са едни от най-успешните в цялата ми кариера и именно те ми донесоха толкова много нови фенове, някои дори не бяха чували за мен. Защото публиката на Енрике е изумителна - те са негови почитатели в пълния смисъл на думата и просто обожават всичко, което той прави. Няма как да се случи подобно нещо, ако нямаш онази необяснима харизма, която превръща един добър певец в звезда.

Певицата Сиера

Той е роден, за да бъде шампион

При Енрике не е въпрос на пеене, а това е въпрос на поведение. Той има кръвта, духа, характера на шампион - ако тръгнеш на битка с Енрике, ще те убие. Шампионите са хората, които диктуват извивките на пътя и е много трудно да ги следват. Те се изправят пред своите граници и стават шампиониq и той е един от тях.

Баща му, певецът Хулио Иглесиас