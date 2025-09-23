Бенисио дел Торо - Самецът от Сан Хуан

Безупречният майстор на мъжкарските образи Бенисио Дел Торо се завръща в българските кина с топ роля във филма „Битка след битка“, който тръгва в края на седмицата и вече е сред основните фаворити за предстоящия награден сезон. Освен това Дел Торо ще играе главна роля и в голямото завръщане на Оливър Стоун към игралното кино – драмата „Бели лъжи“. Прочутият актьор и носител на „Оскар” има изключителна кариера, но обича да демонстрира своето отлично чувство за самоирония. Преди време го стори в реклама за популярна бира, в която звездата сам осмива обстоятелството, че често го бъркат с Антонио Бандерас. Разбира се, на външен вид двамата нямат много общо, но в колективното въображение на масовата публика и двамата са се запечатали като водещи изпълнители с латино произход.

Бенисио дел Торо е роден в Пуерто Рико преди 58 години. Днес той е гражданин на САЩ, Испания, Мексико и Колумбия и е един от най-уважаваните актьори на своето поколение. Дел Торо започва да се изявява в киното и телевизията през 80-те години на миналия век, но големият му пробив идва през 90-те. В средата на десетилетието той е част от един от най-могъщите актьорски състави в голям филм - “Обичайните заподозрени”. Заедно с Кевин Спейси, Гейбриъл Бърн, Пийт Посълуейт, Кевин Полак, Стивън Болдуин и Чаз Палминтери, Дел Торо доставя изпълнение за историята. В сравнително малката роля на суетния престъпник Фенстър, пуерториканецът демонстрира могъща екранна харизма.

“Обичайните заподозрени” очертава контурите на професионалния профил на Дел Торо. Висок и внушителен, с необичайно за Холивуд лице, хитър поглед и дълбоки, релефни кръгове под очите, Бенисио се превръща в един от предпочитаните актьори за роли на чаровни гангстери и антигерои. Неговите класически образи са патологични симпатяги, злодеи, които те карат да ги харесваш и да бъдеш на тяхна страна въпреки ужасните неща, които вършат в пространството на филма.

През 1998-а Дел Торо поема особено впечатляващ актьорски риск. Той качва 18 кг мазнини, за да изиграе ролята на социопата д-р Гонзо в “Страх и омраза в Лас Вегас”. Екранизацията по едноименния роман на Хънтър С. Томпсън е “свирепо пътешествие до сърцето на американската мечта”. Антигероите на филма Раул Дюк (Джони Деп) и Д-р Гонзо (Бенисио дел Торо) отиват в Лас Вегас, въоръжени до зъби с два пакета трева, 75 топчета мескалин, пет картона мощно LSD, почти пълна солница кокаин и цяла галактика от разноцветни стимуланти, транквиланти, възбудителни, приспивателни... Каталогът с дрога на Дюк и д-р Гонзо гарантира гаргантюанско разширяване на съзнанието, последвано от тотален колапс.

Изпълнението на Дел Торо е толкова стряскащо реалистично, че за известно време дори вреди на неговата репутация, защото дори хората в индустрията остават с впечатлението, че той е някакво неконтролируемо животно. Малко по-късно всичко си идва на мястото и кариерата на Дел Торо тръгва към върха, а изпълнението му в “Страх и омраза в Лас Вегас” се утвърждава като зрителски култ.

В последните години Бенисио дел Торо продължава с прекрасните роли и се е превърнал в гаранция за качество. Той собственоръчно е способен да вдигне нивото на всичко, в което участва, независимо дали е голям студиен филм или реклама за бира. Дел Торо бе най-доброто нещо в „Диваци” на Оливър Стоун и получи овациите на критика и публика за играта си във великолепния „Сикарио” на Дени Вилньов. Успя да зарадва и почитателите на комерсиалното кино с участие в „Междузвездни войни 8”.

Влезе в образа на Че Гевара

През 2000 г. той печели “Оскар” за поддържаща роля в наркотрилъра на Стивън Содърбърг “Трафик”, а четири години по-късно е номиниран в същата категория за безупречната си игра в тежката психологическа драма на Алехандро Иняриту “21 грама”.

Отново Стивън Содърбърг го ангажира за ролята на Че Гевара в своя епос “Че”, където Дел Торо демонстрира своя солиден драматичен потенциал и доставя сериозно, дълбоко изпълнение, независимо от разнопосочните мнения за самия Че.

Дълго го подценяваха

Дел Торо несъмнено е един от най-големите таланти на своето поколение. В един момент в края на 90-те той сякаш беше подценяван, но днес се намира на върха на кариерата си и доказва своя монументален дар да играе с всяка следваща роля. За мен беше истинска привилегия да разполагам с него в актьорския състав на своя филм “Диваци”. Той придаде особено атрактивна заплашителност на своя образ Ладо. Толкова много го бива да играе харизматични престъпници.

Оливър Стоун, режисьор

Гордост за Пуерто Рико

Той е вдъхновение за всички, които желаят да се докажат в голямото кино и да играят на най-високо ниво, независимо от своя произход и социален контекст. Той, разбира се, е гордост за Пуерто Рико и за всички латино изпълнители в развлекателната индустрия. Винаги е удоволствие да общувам с Бенисио или просто да го гледам как играе. Прекрасен, прекрасен актьор и човек.

Салма Хайек, актриса

Играта му е смайваща

Бенисио притежава изключителен талант, неговите превъплъщения винаги са ме оставяли смаян от способността му да се потапя в персонажите, да опъва кожата на образите, да обрисува и най-малките и нюансирани психологически детайли с прецизността на хирург. Той е като хирург на актьорската професия. Безупречен експерт. Беше невероятно приключение, докато снимахме заедно “Страх и омраза в Лас Вегас”. Човече, каква роля направи той там. Великолепен. Освен това Бенисио е един от най-страхотните пичове в развлекателната индустрия.

Джони Деп, актьор