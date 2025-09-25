Стефан Командарев - Разказвачът

Филмът на Стефан Командарев “Made in EU” спечели голямата награда “Златна роза” на приключилото във Варна 43-то издание на едноименния Фестивал на българския филм. Лентата дебютира на кинофестивала във Венеция, а у нас бе показана за първи път в морската столица. Журито я определи като безкомпромисна творба, която отразява духа на страх и покорство, но внушава и надежда на младите хора. Сюжетът разказва за трудовата експлоатация чрез съдбата на шивачката Ива. Филмът бе отличен и от младежкото фестивално жури, а актрисата Гергана Плетньова грабна наградата за женска роля.

Aктрисата Гергана Плетньова призна, че образът на Ива във филма “Made in EU” е бил сред най-трудните в кариерата є. Призът за мъжка роля бе присъден на Стоян Дойчев за играта му във филма на Магдалена Илиева “Пакет вечност”.”Златна роза” за най-добър късометражен филм получи “Гадже” на Жорж Ванев, а в категорията “Сериал” бе отличен “Те, вълните” на БНТ с режисьори Неда Морфова и Петър Крумов. За пореден път наградата на публиката отиде при Ивайло Пенчев за новата му лента “Рожден ден”. Награди за сценарий и режисура получи Константин Божанов за филма си “Безсрамните”, а призовете за операторско майсторство, музика и от критиката бяха за Калоян Божилов, Пенка Кунева и Милко Лазаров за лентата “Стадото”.

За първи път тази година на “Златна роза” бяха връчени две нови отличия. За артистична смелост бе удостоен “Любоф” на Ивайло Христов. Наградата на Българския клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа (EWA BG) за късометражен филм на жена режисьор отиде при “Еraserhead в плетена торба за пазар” на режисьорката Лили Кос. Тя получи и наградата на Гилдия “Критика” към Съюза на българските филмови дейци. Наградата на Община Варна отиде за най-касовата родна лента “Гунди - легенда за любовта”. Връчи го зам.-кметът Снежана Апостолова, която бе аплодирана от публиката.

Най-бурните аплодисменти на вечерта все пак бяха за Стефан Командарев, който за пореден път печели награда на фестивала за българско кино във Варна.

През 2023 година “Уроците на Блага” на Стефан Командарев, който бе и българското предложение за “Оскар”, и “Диада” на Яна Титова си поделиха голямата награда за пълнометражен филм на 41-вото издание на “Златна роза”. От журито изтъкнаха, че и двата филма са феноменални, ангажирани и вълнуващи и влизат в диалог един с друг.

През 2019 година филмът на Командарев “В кръг” взе три награди от фестивала - специалната награда на град Варна, Ирини Жамбонас получи Награда за най-добра женска роля и Награда на публиката.

Стефан Командарев е роден през 1966 г. в София. Завършва Френската гимназия, а след това медицина през 1993 г. Като млад лекар в детска клиника по психиатрия започва да борави с кинотехника, предназначена за учебни филми. Така киното влиза в кръвта му и през 1998 г. той завършва филмова и телевизионна режисура в Нов български университет. Обича да обикаля центъра на София с колело и е фен на средиземноморската кухня. Съпругата му е психотерапевт и дипломиран психоаналитик.

Не случайно Командарев, който пет години е работил в психиатрична клиника, сравнява света с голяма лудница: “Обществото ни днес е изключително болно. В психоанализата и психотерапията има едно важно правило: за да излекуваш сегашното състояние, трябва да тръгнеш от миналото. Казано простичко, ако не сме анализирали миналото си, сме склонни да го повторим”.

Идеята за филма “Made in EU” започва да зрее през 2019 г. от едно проучване на трудовата експлоатация у нас, споделя Командарев. Сценаристът Симеон Венциславов пък има лично отношение към шивашкия бранш, защото майка му е работила в такава фабрика и впоследствие в цехове за шиене на ишлеме за чужбина. Такава е професията на главната героиня в лентата Ива Донева, която се разболява от КОВИД-19 и става жертва на обществен натиск и омраза.

Социалните мрежи като катализатор на омразата

Във филма авторите искат да покажат и огромното значение на социалните медии като катализатор на разделението между хората. По думите на Командарев там не си лице в лице с другия и имаш свобода да обиждаш и настройваш общественото мнение. Така изчезва социалното лепило, което обединява хората, и се появяват племена, които не могат да се понасят помежду си. Според Командарев през последните години се създава кризисно съзнание у хората заради случващото се по света, което се характеризира с изчезване на доверието между управляващи и управлявани. Това избива в тревожност и агресия, а най-простият начин за справяне с тях е да намерим виновен, защото така снемаме отговорността от себе си.

Мечтала съм си да работя с него

Преди да прочета сценария на “Уроците на Блага”, самата среща с твореца Стефан Командарев беше изключително поласкаваща ме, защото аз харесвам всичките му филми. Аз го познавах като творец и преди това, не като човек. Ако съм си мечтала да работя с някой български режисьор, то той е един от малкото, с които съм искала да работя.

Актрисата Ели Скорчева

Не се страхува да показва проблемите

Завладяващ, горчив и въздействащ социален трилър е филмът на Стефан Командарев “Уроците на Блага”. Режисьорът не се страхува да тества границите на реализма и показва много от наболелите проблеми в българското общество. Предимство на филма е, че за разлика от предишните продукции на Командарев, които са изградени от няколко паралелни истории, тук фокусът е върху един персонаж и неговата съдба.

Гай Лодж, колумнист във “Варайъти”

Бавно и спокойно анализира нещата

Когато Стефан ми предложи ролята, аз исках да прочета целия сценарий, защото има такива режисьори, дето ти дават епизода, в който ще участваш и нямаш идея в какво се снимаш. Прочетох “В кръг” и много ме впечатли, още повече че Командарев, с предния си филм - “Посоки”, беше направил изстрел в десетката. Той притежава това забележително качество бавно, спокойно и точно да анализира и да каже това, което иска, но и да приеме това, което ти искаш, ако помага на ролята.

Актьорът Павел Поппандов