Мерилин Менсън - Рок и шок в Пловдив

Мерилин Менсън – тъмната иконa на шока и театралния рок – се готви да превземе българската сцена България. Той е един от хедлайнерите на Hills of Rock 2026, който бъде през юли на Гребната база в Пловдив. За феновете това е възможност да видят легендата на живо, да усетят неговата мрачна енергия и провокативен дух, който го направи символ на съвременната алтернативна култура. В своето последно европейско Менсън носи както носталгията на 90-те, така и модерната сила на артист, който остава релевантен. Феновете виждат едновременно стария Менсън и ново лице, готово да експериментира отново на сцена.

Hills of Rock е най-големият рок и метъл фестивал у нас – тридневно музикално събитие, което привлича международни банди и фенове в Пловдив. Програмата му включва сцени с тежък звук, визуални постановки, пироефекти и атмосфера, която напомня световни рок фестивали. Присъствието на Менсън като хедлайнер е знак, че фестивалът не само залага на класики, а и на артисти, които са променили облика на рок музиката и са провокация сама по себе си.

Концертът на Менсън на Hills of Rock на 24 юли обещава да бъде изключително шоу: той е известен с театралните си изпълнения, с грим, сценография, мрачни визуални образи и дълбоко емоционални, често шокиращи песни. Зрителите могат да очакват любимите му класики, вероятно сцени, които съчетават музика, перформънс и визуално изкуство – в духа, който отдавна го прави не просто рок звезда, а артист по-скоро на “живо театро”.

Мерилин Менсън е артист, който никога не е приемал компромиси – от самото начало на кариерата си, през пресата на обществен скандал, до самата му музика и визия. Той е символ на мрачното изкуство, на шока, на въпросите, които обществото често се страхува да зададе, и на тъмната, но изкушаваща страна на рок културата.

Кариерата на Мерилин Менсън е бурна, сложна и митична. Роден като Брайън Хю Уорнър на 5 януари 1969 г. в Кантън, Охайо, той израства в религиозно семейство – майка му е епископалка, баща му — католик. На училище в среда на строг християнски контрол, Брайън започва да се бунтува още като тийнейджър: учителите му предупреждават за “неподходяща” музика, но именно това му грабва сърцето.

След гимназия Уорнър се пренася във Флорида, където учи журналистика в Broward Community College и работи за студентско издание. Там среща музиканти и амбициозни рокери, с които извоюва свое място на ъндърграунд сцената. Оттам идва и трансформацията му: заедно с други музиканти основава група, която първоначално се нарича „Marilyn Manson & the Spooky Kids“ – сценичните имена комбинират името на секссимвола Мерилин Монро и сериен престъпник Чарълз Менсън – метафора за двойствената природа на славата и злото в американската култура.

С пускането на демо през ранните 90-те, Менсън започва да гради своя готическо-индустриален рок облик – мрачен, предизвикателен и визуално шокиращ. Албуми като „Portrait of an American Family“, „Smells Like Children“, „Antichrist Superstar“ и „Mechanical Animals“ бързо му донасят световна слава и противоречия. Той не просто пее — той създава персонаж, риторика, шоу, което разглежда религията, сексуалността, провокацията и самото тъмно лице на обществото.

Менсън също се изявява като актьор и визуален артист: има роли във филми, а неговите рисунки и картини често отразяват същата символика, която виждаме на сцената – провокация, абсурд, анти-конформизъм.

Личният му живот също е сложен и белязан от скандали и обвинения. В миналото е бил сгоден за актрисите Роуз МакГауън и Еван Рейчъл Ууд, с която отношенията му доведоха до публични обвинения в насилие, тормоз, манипулации и какво ли не.

Скандализира с тоалети и визия

Дебютният албум на групата на Менсън излиза през 1994 г., но истинският експлозив е третият проект "Mechanical Animals", който излиза през 1998 г. и веднага достига върха в класациите на Billboard. На корицата и във видеоклиповете Менсън се появи като странно извънземно андрогинно същество с яркочервена коса и оригинален син грим. Изображението беше сравнено от мнозина с друг извънземен от света на звездите - Зиги Стардъст на Дейвид Бауи. И това не е изненада - Мерилин е голям фен на Боуи. Сред характерните предмети от онази епоха в гардероба на Менсън си струва да се отбележат полупрозрачни плътно прилепнали гащеризони с пера, корсети, кожени и лачени предмети.

Отвори вратата, през която всички минахме

Менсън отвори врата, през която всички ние минаваме. Ако не беше той, поп културата щеше да е много по-скучна. Менсън е един от най-умните хора, които някога съм срещала. Хората виждат грима и шока, но зад това стои брилянтен мозък. Всичко при него е добре режисиран театър, той е истински шоумен. Менсън е своя епоха в музиката.

Певицата и актриса Лейди Гага

Превърна се в клоун

Говоря от години за антипатията ми към Менсън като човек и прекъснах всякакви отношения с него преди 25 години. Както казах и навремето, пасажът от мемоарите на Менсън (б. р. - за групово изнасилване на пияна жена) е напълно изфабрикувано. Бях обиден и вбесен тогава и оставам до днес. (...) Той е злонамерен човек, готов да стъпи върху лицето на всеки, за да успее и да прекрачи всяка мярка на благоприличие. Като го гледам сега, наркотици и алкохол управляват живота му и той се превърна в клоун.

Продуцентът Трент Резнър

Живеех в страх и изнудване

Мерилин Менсън започна да ме съблазнява, когато бях тийнейджър и ме изнасилваше години наред. Той ми промиваше мозъка и ме манипулираше, за да ме покори. В крайна сметка живеех в страх и изнудване. Искам да разкрия този опасен човек и да предупредя индустрията, която работи с него, преди той да унищожи повече животи.

Актрисата Евън Рейчъл Ууд