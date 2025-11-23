Мишел Йео - Покорява Берлинале

Повече от два месеца преди началото на 76-то Берлинале, организаторите обявиха вече определения носител на забележителната награда „Почетна Златна мечка“. Тя се присъжда на всяко фестивално издание и това е безспорно признание за цялостния принос на избрания лауреат в развитието на световното кино. На 12 февруари 2026 г. в луксозната зала Берлинале Палас на уютния площад „Марлене Дитрих“ по червения килим ще премине актрисата от Малайзия Мишел Йео.

Ще я посрещне новата фестивална директорка Триша Тътъл (американка, но с професионален опит в британската филмова индустрия), за да й връчи почетното отличие! А така Мишел Йео ще стане поредната дама с тази забележителна награда след британската актриса с руски произход Хелън Мирън (Елена Миронова), изключителната американка Мерил Стрийп и непостижимата Тилда Суинтън от Шотландия!

Мнозина се питаха коя е Мишел Йео до получаването на „Оскар“ като най-добра актриса за ролята й в нашумелия покрай церемонията, иначе спорен филм „Всичко, навсякъде, наведнъж“ (2022, реж. Даниел Шайнърт, Даниел Куан), получил изненадващо 7 „Оскара“ (най-добър филм, сценарий, режисура, поддържаща женска роля, поддържаща мъжка роля, монтаж) плюс още 4 номинации! Но зрителите и експертите бързо се ориентираха, че филмът избухна на екрана, понесен в голяма степен от особено нашумялата тогава Тик-Ток стилистика като ракета – носител, която му осигури иначе изненадващата бърза слава.

Но Мишел Йео съвсем не е „паднала от небето“ на церемонията с „Оскар“-ите, защото и преди това има във филмографията си над 70 роли на екрана! Новата звезда е родена в Малайзия от родители със смесен произход. Още като дете говори свободно английски и малайски, преди да прибави в речника си и китайски език (мандарин). От 4-годишна учи балет, а след това като тийнейджър вече е в Кралската академия в Лондон! Бързата успешна кареиера като танцьорка я води и до бляскавото признание Мис Малайзия, а след това и Мис Мумба (локална национална принадлежност), но вече в Австралия! Дебютира на екрана през 1984 г. в търговски реклами заедно с легендата на бойните изкуства Джеки Чан! Следва крачката към популярни екшън филми в Хонг Конг, за да стане безспорна азиатска звезда в този жанр!

Но световната слава идва през 1997 г. с ролята й на китайски секретен агент в 18-я филм от поредицата за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“, където е редом с легендата Пиърс Броснан. Ала истинското голямо професионално признание предстои в романтичния екшън „Тигър и дракон“ (2000) на супермайстора Анг Лий!

Затова напълно заслужено днес Мишел Йео се приема като една от най-универсалните актриси на своето поколение. А кариерата й през изминалите 40 години в различни национални кинематографии от няколко континента с право я нарежда след най-влиятелните актриси на международния екран! Големите световни фестивали потвърждават нейния безспорен авторитет като я канят в своите взискателни журита: през 1999 г. е в Берлин, 2002 в Кан, а от 2023 г. е и член на Международния олимпийски комитет! Тя е втората небяла жена с „Оскар“ за главна женска роля, заслужен 21 години след триумфа на Хали Бери за ролята й в „Балът на чудовищата“ (2002, реж. Марк Форстър).

Завърна се в китайското кино

Към Берлинале Мишел Йео има особен сантимент като ключов фестивал в началото на кариерата й. А през настоящата 2025 г. с подобна носталгия се връща в китайското кино с филма „Мис Кубик Рубик“ на реж. Бай Сюе. Предстои й още главна роля в сериала „Blade Runner 2099“ с продуцент Ридли Скот! Отговорът на въпроса защо Мишел Йео ще получи Почетна „Златна мечка“ поднася директорката на Берлинале Триша Тътъл: „Тя е визионер и актриса без граници – геогрофски, езикови или професионални. Мощната й екранна енергия, смели творчески решения и уникален стил оказват огромно влияние на режисьори и зрители навсякъде по света!“

Играе превъзходно в „Тигър и Дракон“

Мишел е невероятна, толкова се радвам, че работихме заедно в „Тигър и Дракон“. Знаех, че тя е превъзходна актриса, но не подозирах, че ще се справи толкова добре с бойната хореография, която е толкова ключова за цялата структура на нашия филм. Да, тя притежава изключителен опит в екшън киното, но надмина най-високите очаквания. Тя беше толкова убедителна и даде всичко от себе си.

Анг Лий, режисьор

Сама прави каскадите си

Беше удоволствие да споделя екрана на „Винаги ще има утре“ с Мишел. Това беше един от най-сложните филм за Джеймс Бонд като реализация. Но Мишел е толкова опитна в жанра. Аз се учех от нея. В началото на кариерата си тя сама е правила каскадите в невероятните азиатски екшън филми, в които е участвала. И това даде много добавена стойност на нашия филм за агент 007.

Пиърс Броснан, актьор

Една от най-добрите актриси в света

Мишел Йео стига върховете в азиатското и американското кино. Тя е световна звезда от друга величина. Има невероятен успех в екшън киното, а после се доказва и в драматичните роли. Комбинация от двете неща има в шедьовъра на Анг Лий „Тигър и Дракон“. С този филм тя показва на световната публика колко е талантлива. Заслужава целия си успех.

Марк Кремоуд, филмов критик