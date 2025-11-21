Ръсел Кроу - Гьоринг в българските кина

Ръсел Кроу се завръща в бългаските кина с един от най-обсъжданите филми на годината - “Нюрнберг”. В премиерната историческа драма носителят на “Оскар” влиза в образа на военния лидер и Райхсмаршал Херман Гьоринг. Майсторът на мачистките образи Кроу стана световна звезда с “Гладиатор” преди 25 години, но в последно време той обича да играе и злодеи. В мащабната екранизация по книгата “The Nazi and the Psychiatrist”, актьорът умело използва своето напълняване в последните години, за да изпълни образа на Гьоринг, самоубил се с цианид след като е осъден на смърт през есента на 1946-а година по време на Нюрнбергските процеси.

Критици коментират, че Ръсел Кроу мести своя творчески стремеж от Древен Рим към Втората световна война и нацистка Германия. Джеймс Вандербилт режисира, продуцира и адаптира сценария по книгата на Джак Ел-Хай. Ел-Хай е журналист и автор, занимаващ се най-вече с исторически медицински случаи, а конкретно тук е описал невероятната история на психиатъра д-р Дъглас Кели, който е изпратен да интервюира заловени нацисти, за да провери дали те са в състояние да бъдат съдени във всеизвестните Нюрнбергски процеси. Кели застава лице в лице с един от най-високопоставените нацистки лидери Херман Гьоринг, което се превръща в легендарна среща, белязваща живота и на двамата.

Българската публика гледа Ръсел Кроу в трилъра “Екзорсистът на папата” . Сюжетът бе вдъхновен от истинската история и сведенията на Отец Габриеле Аморт, главен екзорсист на Ватикана. Но според самите екзорсисти в Светия престол този филм създаде лоша репутация на тяхната професия. Религиозният ритуал по “спасяване на хора, обладани от демони” от десетилетия вдъхновява хорър киното, включително и един от най-гледаните американски филми в историята - “Екзорсистът”, излязъл преди точно 50 години.

Постигнал всичко, роденият в Нова Зеландия и израснал в Австралия Ръсел Кроу е топ играч с буен нрав и продължава да е активен на високо ниво, макар вече и с доста по-високо тегло. Той стана световна сензация с образа на римския генерал Максим Децим Мердий в “Гладиатор”, но по това време в края на 90-те беше привлякъл погледите с роля на суров бияч със значка в шедьовъра “Поверително от Ел Ей”.

Ръсел Кроу винаги е бил извън стереотипа на знаменитостите - за добро и за лошо. Той има огромна ферма в Австралия, обича конете и добитъка, спонсорира ръгби отбори, не се извинява публично за своя мачизъм, а понякога си навлича и проблеми със закона. Преди години беше арестуван след като замери служител на хотел с телефон и разкъса плътта на лицето му.

Скандалът беше огромен и почти унищожи кариерата и репутацията на австралиеца, но той успя да се завърне. А и той пооправи нещата със служителя с извънсъдебно споразумение за шестцифрена сума, по медийни информации.

Но Кроу не се укроти напълно и често си навличаше гнева на морализаторите с откровени коментари и заяждания с журналисти по време на интервюта. Той наистина не е типичният отборен играч. И до днес десетки хора в индустрията свидетелстват колко трудно е да се работи с него и какъв кошмарен човек по време на снимки може да бъде Кроу.

Въпреки това той продължава да работи на най-високо ниво, а преди години дори направи и свой режисьорски дебют. Ръсел Кроу може да си позволи да плува срещу течението в индустрията и в същото време да е на върха именно заради титаничната си изява в “Гладатор”. Епосът на сър Ридли Скот, който го постави на картата и го закова на развлекателния Олимп като могъща холивудска сила, си остава един от последните наистина монументални американски филми. За него Ръсел Кроу спечели и “Оскар” за главна мъжка роля. После направи изключителни роли в класни филми като “Вътрешен човек”, “Американски гангстер”, “Господар и командир”, “Клетниците”, “Ной”, биографичната драма “Красив ум”.

Виртуоз на епичната фраза

Влиянието на “Гладиатор” продължава отвъд жанровите рамки. Моменти и реплики от могъщия епос влязоха в поп жаргона и продължават да са в циркулация и днес. Кадрите, в които Ръсел Кроу в образа на римския генерал, станал гладиатор - Максим Децим Мердий, галещ житните класове, е визуална класика. Възгласът му “Не се ли забавлявате?” живее свой живот вече над 20 години. А надъхващата му сентенция от началото на филма “Това, което правим приживе, отеква във вечността” остава златен филмов цитат.

Един от най-великите актьори

Толкова добър човек не съм виждал, случайно той е и един от най-великите актьори в света. Заслужава това признание (звезда на Алеята на славата - б. р), защото той наистина е направил и продължава да прави роли, които ще останат завинаги в историята на киното. Близък съм с него и семейството му от толкова години и трябва да знаете, че той е много грижовен и нормален човек.

Бившият тв водещ Джей Лено

Беше изключителен в „Ной”

Удоволствие е да работя с Ръсел. В “Красив ум” свърши толкова много работа и заслужи наградите си. После общата ни творческа история беше изключително ценна за работата по “Ной”. Потопихме се в ролите си веднага - още на първата репетиция се сработихме и бяхме готови за това приключение. Ръсел е човек, който изследва материала и отдава голямо значение на репетициите. Винаги е невероятно подготвен и задълбочен.

Актрисата Дженифър Конъли

Имахме конфликти в „Робин Худ”

С Ръсел Кроу сме снимали заедно в няколко филма, някои от най-добрите ми роли по мое мнение, но отношенията ни бяха сложни - имахме добри и не чак толкова добри периоди. По време на снимките на “Робин Худ” имахме доста конфликти, защото той и неговите приятели обичаха да разпускат в близкия бар, казваха, че така се освобождават от напрежението, но аз не го приемах.

Актрисата Кейт Бланшет