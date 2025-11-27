Васил Попов - В преследване на Мамник

Бестселърът на Васил Попов “Мамник” оживява в сериал, а една от главните роли е поверена на обичания актьор Владо Пенев. От януари зрителите на Bulgaria ON AIR и БНТ ще могат да проследят премиерата на 12-серийната поредица. Продукцията, режисирана от Виктор Божинов, съчетава криминален сюжет и фентъзи, като разказва за борбата срещу крилата демонична птица в изолираното село Вракола. Снимките на “Мамник” започнаха в началото на декември миналата година. В него има и криминална история, и мистерия. Сюжетът, както е и в книгата, е за необикновени събития, които се случват в трънско село. Няколко човека са убити по невиждан начин, а други се събуждат с особени белези по тялото - сякаш над Вракола е надвиснало нечовешко зло.

Настаненият в старчески дом Емил заедно с граничния полицай Божана Горнева започват да разследват странните случаи и се натъкват на потулени от миналото загадки и на оживяло от българския фолклор чудовище. В ролята на Емил влиза Владо Пенев. “Героят ми е оставен от близките си в старчески дом, където му се случват странни неща. Снимачният процес на сериала беше много по-труден, отколкото очаквах”, разказва актьорът.

Последният клапан удари преди месеци, но работата продължава, защото за първи път в българското кино основен персонаж е изцяло компютърно генериран.

Владо Пенев остава един от най-търсените актьори в българското изкуство. Той е пример за професионализъм и притежава талант, който малцина успяват да достигнат. Принципната му позиция е ясна: в живота си той не допуска големи компромиси, недостойни постъпки или случки, от които да се срамува. “Бих играл всякакви роли, стига да са хубави, да ме провокират, да не ме принуждават да върша неща, които не съм правил до момента”, признава Пенев.

През последните години актьорът преживява нещо като възраждане не само на сцената, но и в живота. Той успява да свали към 20 килограма, сменя имиджа с на моменти дори прекалено младежки като визия и поведение, и по този начин печели симпатиите и на по-младата публика.

Зрителите много го харесват с докторска престилка в сериала “Откраднат живот”, където е в ролята на шеф на болница “Св. Кирил”.

Ако и днес някои го наричат Попето, то е заради ролята му на полицай в “Под прикритие”, която му носи огромна популярност. Комисар Попов е от добрите в сериала, принципен и неуморим борец за справедливост, което го прави един от най-симпатичните образи.

Владо Пенев е роден в София, на която вече е почетен гражданин, в семейството на Никола Пенев, журналист от вестник “Земеделско знаме”. Той умира, когато Владо е само на четири месеца и по-късно израства между четири жени - майка си, баба си, сестра си и леля си.

Средното си образование той получава в 8 СОУ “Васил Левски”. От 1982 г. завършва актьорско майсторство в класа на проф. Николай Люцканов във ВИТИЗ. Владо изгражда богата театрална кариера, включваща знакови роли в класически и съвременни постановки като “Венецианският търговец”, “Моби Дик” и “Бащата”. В момента продължава да бъде изключително активен на сцената и на екрана.

В почти всяко интервю актьорът не пропуска да спомене своята вечна спътница Марта Вачкова. Любовта им пламва из кулоарите на ВИТИЗ и едва не минават под венчило. Към него се опитва да тласне младите и самият Григор Вачков, който вижда идеалния зет в лицето на Пенев. Но скоро актьорите се разделят и Владо се запознава на снимачната площадка с бъдещата си съпруга Мария, от която има дъщеря. След 10 години брак те се развеждат и Пенев отново е в компанията на Марта. Двамата не крият, че любовта им отдавна е мъртва, но приятелството им е вечно.

Става актьор от мързел

Интересен факт е, че не актьорството, а археологията е голямата страст на Владо Пенев. Затова освен във ВИТИЗ кандидатства и с история в Софийския университет. Една доста мързелива черта на характера му го кара да избере да учи актьорско майсторство - той мрази да става рано и открива, че ВИТИЗ е само на 100 крачки от дома му. Това се оказват първите стъпки към актьорската му кариера. Но Пенев не губи любовта си към историята и желанието да запази историческото наследство на София. Един от любопитните му проекти са поредица снимки в социалните мрежи, озаглавена “Софийските кьошета”, изобразяващи най-впечатляващите сгради в столицата, които имат главен вход на ъгъла.

Съжалявам, че не се оженихме

Не се ожених за него, защото съм луда! Той е моногамен човек, отдаден само на една жена. Страхотен домошар, къщовник. Заради своята младежка неопитност не оцених подобаващо всеотдайността в чувствата му тогава. Той правеше за мен всичко, но аз си казах - животът е пред мен, кой знае колко по-готини ще срещна! Влюбих се в един музикант. И до днес всичките несполуки Бог ми ги връща за това, че не се оженихме. Мислех, че ще се върна при него, казвах му: “Чакай ме, изчакай малко, времето е пред нас!” Той ме чакаше, а аз не се върнах.” За което горко съжалявам.

Марта Вачкова, актриса

Държи се като топ гъзар

Владо Пенев е изключително зареждащ човек, позитивен, както сега е модерно да се казва. Умее да обяснява нещата с много въображение. Аз имам две представления, в който участвам под неговата режисура и смея да твърдя, че е гениален български актьор. Той е топ гъзар не само като начин на обличане, като поведение и актьор - цялостната му личност е такава, на един топ гъзар. Благодарен съм, че ми е приятел и че допуска аз да съм му приятел.

Юлиан Вергов, актьор

Нарани ме безраз-личието му

Бях влюбена във Владо преди много години, но той ме oтxвъpли, кoeтo ocтaви вeчeн oтпeчaтък в дyшaтa ми. Двaмaтa ce зaпoзнaхме в нaчaлoтo нa 80-тe гoдини и си партнирахме в култовото за времето си представление на Младежкия театър - “Двyглaвият opeл”. Тогава у мен пламна любовта към Владо, но той - изненадващо за всички, не се поддаде на моя чар. пpичинaтa бешe Mapтa Baчкoвa, кoятo пo тoвa вpeмe беше жeнaтa нa cъpцeтo мy. Аз обаче тaкa и нe пpeвъзмoгнaх чувствата си към Владо и бях дълбоко наранена от безразличието му.

Ваня Цветкова, актриса