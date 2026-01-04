Емрах Стораро - лошото момче на поп-фолка

Певецът привлича внимание предимно със скандали, а не с хитови изпълнения

Емрах Стораро - син на фолклегендата Тони Стораро и брат на популярния изпълнител Фики често е обект на коментари в социалните мрежи. За жалост в повечето случаи поводът не е свързан с музикалната му кариера, а с демонстративно и провокативно поведение, което възмущава част от почитателите на фамилията.

Наскоро младият певец, добре познат със своята страст към скъпите коли и аксесоари, сподели кадър, на който ясно се вижда впечатляващ златен часовник - детайл, който предизвика бурни реакции сред последователите му. Според запознати бижуто струва 90 000 лева. На ръката на Емрах блести “Ролекс” Day-Date. Луксозното произведение е изработено от розово злато, златен корпус, характерна “Президент” гривна, зелен циферблат, който придава строго, но едновременно с това и стилно излъчване. Според почитателите на Емрах това не е единственият скъп часовник в колекцията му.

Фолк певецът не за първи път демонстрира разкош и лукс. През лятото на отминалата година Емрах се снима зад волана на луксозно червено Ferrari, като на видеото демонстративно показва среден пръст към камерата. Кадрите бързо предизвикаха вълна от недоволство и коментари в социалните мрежи, особено сред феновете на баща му Тони и брат му Фики, които дълги години градят образа си на позитивни и уважавани артисти, носители на семейни ценности.

Емрах и годеницата му Айлян направиха пищен годеж през лятото на миналата година.

Емрах Стораро е роден на 30 ноември 2002 г. в Шумен. Пълното му име е Емрах Тунчер Фикрет. Любовта му към музиката започва още като дете, оттогава са и първите му опити да свири на китара. Първата му изява е точно като китарист във видеоклипа на Тони Стораро към песента “Искам да ме чувстваш”. Музикалната кариера на Емрах започва с предложение за обща песен с Емилия - “По такива си падам”. “Роден съм и закърмен с музика и е логично да тръгна по този път. Често ме сравняват с баща ми и брат ми, но това не е проблем за мен”, казва певецът.

Преди обаче да се качи на сцената, Емрах се изявява на боксовия ринг. От 10-годишен раздава крошета, но за жалост не успява да се реализира професионално. Затова мечтае да има син, който да стане професионален боксьор. Певецът е голям фен е на ММА боеца Конър Макрегър, който наскоро посети България, а Емрах не пропусна да се срещне и снима с него. Към кадъра в Инстаграм профила си той написа: “Добре дошъл, брат ми!”.

Днес любовта му към бокса е заменена от страстта към мощните автомобили. Но Емрах често прекалява с лудориите на пътя. “Моята кола изразява моята персоналност”, заявява той. Певецът неведнъж е замесван в скандали с превишена скорост. Последният - след гонка с Константин, която Коцето сам публикува в социалните мрежи. Двамата бяха привикани в СДВР, останаха без книжки и получиха глоби по 3000 лв. На клипа личи как управляват скъпи коли, а километражът на Емрах е замъглен - но певецът въобще не вижда проблем. “Хората, които нямат такива коли, говорят. Ако усетят чувството, няма да приказват така. Ние не сме убийци на пътя - просто се кефим на бързите коли”, казва Стораро-младши, убеден, че критиката към него е заради професията му: “Заяждат се, защото сме изпълнители”, убеден е шуменският славей.

Не по-малко скандален е и личният живот на певеца. През лятото той шокира всички с изненадващ годеж, приличащ досущ на сватба. Новината дойде като гръм от ясно небе в попфолк средите, тъй като той дори не бе споделил, че се е сгодил или че планира сватба. Според един от слуховете причината за прибързаната церемония е, че годеницата на Емрах - Айлян е непълнолетна и след интимна връзка с певецът семейството є настояло за брак, за да не се стигне до обвинения и полиция. Родителите на момичето поставили ултиматум - или брак, или съд. Така фамилия Стораро била принудена да действа светкавично и да организира годежа, за да избегне още по-голям скандал. Предвид предстоящата сватба Тони Стораро тайно се надява по-малкия му син най-сетне да се кротне и да стане улегнал съпруг.

Друг интересен факт, е че семейство Стораро са много суетни и най-малкият певец от фамилията не прави изключение. Тони, Фики и Емрах винаги са с последните колекции от турските реплики на световните модни марки. Носят само дрехи с големи емблеми и колкото се може по-шарени. Самият Емрах казва, че обича да изглежда добре и да се поддържа. “Знам как да се обличам тарикатската”. Той дори има собствена фирма за дрехи тип стрийт уей, популярна в момента по света.

Преди време певецът си направи студено къдрене на косата, защото по думите му, тя е прекалено права “като на китаец” и при всяка фризура мигновено се изправя. Това не му е първият експеримент с прическата. В началото на певческата си кариера Емрах е с руси кичури, но не се харесва и после си пука дълга коса.

Наблюдателни фенове на певецът забелязват, че синът на Тони Стораро изглежда е започнал и с подобрения по лицето си. В социалните мрежи младият изпълнител се похвали как лежи на стола на известна дерматоложка, която работи по чертите му с инжекция с филъри. Последователите му се чудят какво точно е решил да коригира, защото е само на 23 години и видимо няма нужда от интервенции, а за ботокс е прекалено рано.

В своите интервюта Емрах Стораро често признава, че е не е лек характер и не позволява да го мачкат. Определя се като луда глава и споделя, че на моменти действа доста импулсивно. “Когато не съм доволен от себе си, това най-много ме кара да паля кибрита”, откровен е певецът. Феновете му се надяват “скоро да порасне” и скандалите да спрат да го преследват като сянка.