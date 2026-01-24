Диана Габровска с номинация за оскарите в розовите филми

Палавата българка е популярна актриса в индустрията за възрастни

България е на крачка от първото си голямо отличие на най-престижните награди в света на филмите за възрастни. Бившата кандидатка за кмет на Момин проход и носителка на титлата “Мис Плеймейт” Диана Габровска получи международно признание с номинация от престижните AVN Awards. Наградите са филмови отличия, връчвани ежегодно от американското браншово списание Adult Video News. Те отличават постиженията в световната развлекателна индустрия за възрастни.

Диана Габровска - първата официална българска актриса в розовите филми - е номинирана сред най-добрите на планетата на т. нар. порно “Оскари”, които ще бъдат връчени след броени дни в Лас Вегас. Наградите се провеждат за 43-ти пореден път и са смятани за най-голямото признание в индустрията за филми за възрастни. Номинираната сцена е заснета на усамотен гръцки плаж и бързо обикаля света, не само заради високия си рейтинг, но и заради куриозен инцидент. След края на снимките партньорите на Диана - Мани Коко и Ромео Фърст - са спрени от патрулиращи полицаи, които ги вземат за амбулантни търговци.

“Това за мен е огромен скок, не просто стъпка напред. Наслаждавам се на момента и съм изцяло отдадена на всичко, което правя. Еуфорията ми е огромна - за първи път българка попада сред номинираните за тези награди”, хвали се Диана Габровска.

Палавата българка от няколко петилетки е щастливо омъжена за Тони Габровски, с когото се разделят само по време на снимки, и то не винаги. Той често присъства на снимачната площадка. Тя е и майка на две деца, които отглежда с много любов и винаги намира време да ги дари с нужното внимание. Двойката има двама сина, на 10 г. и 13 г. “В хубаво, в лошо - всичко преживяват с нас. Нищо никога не е подсказвало, че ще стигна до тук, където съм сега”, споделя актрисата. Със съпругът ѝ се запознават, когато той търси офис мениджър за бизнеса си. Държанието ѝ, манталитетът ѝ и подхождането ѝ към сериозните неща му прави силно впечатление, спомня си той. Тони отрича да изпитва ревност от професията на жена си. “Тя не е с друг. Тя върши работа”, казва той.

В България Габровска става известна през 2019 година с еротичните си фотоси, които се оказват пречка да стане кметица на курортното градче Момин проход. Провокативните фотоси са публикувани в интернет пространството, без нейно знание и съгласие. Това прекратява политическите ѝ амбиции само с 50 гласа подкрепа. Няма конкретна информация кой и с каква цел публикува снимките, но Габровска заявява, че са взети директно от личния ѝ лаптоп. “Не мога да кажа дали е била кампания, или са се възползвали”, коментира тя. Малко след скандала Диана издава автобиографичната книга - “Аз, грешницата” и обявява решението си да стартира кариера в порноиндустрията с името си.

Средната заплата на успешен актьор или актриса във филмите за възрастни може да варира значително, като топ звезди печелят от стотици хиляди до милиони долари годишно, докато по-малко известни изпълнители имат значително по-ниски доходи. Диана признава, че е склонна на почти всякакви експерименти в секса, но без насилие.

Тя не се срамува да отговаря на провокативни въпроси и открито признава, че първият ѝ сексуален акт е бил на 17, когато се влюбва в свой съученик. “Вярвам в любовта и я изживявам със съпруга ми. Ние непрекъснато сме заедно, нямаме никакви тайни един от друг. Любовта е чувство на всеотдайност, на съвместно щастие, на саможертва, на нужда един от друг”, смята Габровска.

Освен хубави моменти и поводи за гордост, в живота на Диана не липсват и неприятни преживявания. Не веднъж и два пъти тя има усещането, че всичко около нея се срива. Убедена е, че съдбата на всеки изпраща по-трудни и по-трудни изпитания, но лично нея те я правят по-силна и по-борбена.

Покрай професията си актрисата често е обект на клюки и злостни коментари. Смята, че българите трудно приемат различните и много завиждат и злословят. “Упражняват въображението си ежедневно, но какво имат те - скучен и еднообразен живот. Дори и в момента ми става забавно, като си спомня за техните небивалици.

Въобще не ги обсъждам, не отговарям на провокациите им. Прекалено много ангажименти, цели и мечти за гонене имам, за да се занимавам с неща, които не са ми никакъв фактор”, разсъждава сексапилната Диана.

Често хората я питат дали не се срамува от скандалната си професия. Но Габровска смята, че няма причина да изпитва неудобство, защото работи напълно законно, получава добри доходи и си плаща данъците. “Да се срамуват участващите в корупционни схеми български политици, срещу които народа изригна на площада, а не аз - те вършат безобразия”, категорична е актрисата.

Тя очарова зрителите в розовата индустрия не само с уменията си в леглото, но и с перфектното си тяло. Поддържа го като се ограничава от определени храни, но не спазва строги диети. Спортува редовно и прави различни процедури за красота и здраве.

До момента Диана има заснети общо 20 филма. Те са с платен абонамент. Посещенията в сайта ѝ са почти 10 милиона. Лицето на известната българка грее от корицата на емблематичното списание “Плейбой”, тя е победител в последния излъчван конкурс “Мис Плеймейт” и е автор на книга. Габровска се занимава и с благотворителна дейност насочена към жени, станали жертви на насилие. Сега отново е първата номинирана за порно “Оскар” българка. Признава обаче, че славата понякога много ѝ тежи. “Само изглежда, че си заобиколен от хора - но когато си в нужда, се чувстваш сам. И самотата е по-силна от аплодисментите. Много малко хора знаят какво е истински да са там за теб. А когато липсват - идва празнината.”