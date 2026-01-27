In memoriam: Почина рок китаристът Илия Караянев – Личо Стоунса

Един от най-емблематичните български рок китаристи – Илия Караянев, по-известен като Личо Стоунса, е починал, съобщиха от семейството му.

Музикантът е роден през 1949 г. в Пловдив и започва да свири на китара още в ранна възраст, вдъхновен от световни имена като Ерик Клептън и Джими Хендрикс.

През 70-те години Караянев се утвърждава като един от водещите соло китаристи у нас, а широката публика го познава от работата му с оркестъра на Лили Иванова.

През 1984 г. напуска България и продължава кариерата си в Швеция, както и в различни формации в Германия и Норвегия. След тежка катастрофа през 1996 г. се завръща в страната.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.