Жените на Димитър Рачков - красиви, успешни и секси

Водещият стяга сватба с бившата адреналинка Виктория

В началото на миналата година се състоя премиерата на спектакъла “Рачков и жените”. Това е наръчник за оцеляване в тежкия сблъсък на мъжкия и женския свят с всички комедийни последици, които следват неизбежно. Шоуто разказва истински истории за отношенията на Димитър Рачков с жените в неговия живот. Разбира се, украсени, преувеличени и със сменени имена на (почти) всички дами. Но кои всъщност са жените пленили сърцето на харизматичния водещ?

Христина Апостолова е известна сценаристка и първа голяма и сериозна любов на актьора. Двамата се запознават покрай ВИТИЗ и стават родители на син Димитър-младши преди точно 18 години. Никога не сключват брак. Живеят щастливо на семейни начала до заветната 2007 г., когато идилията им е разбита. Тогава Христина заминава да снима приключенското предаване “Сървайвър” като част от екипа сценаристи. По това време продуцент е Евтим Милошев. Двамата се сближават при престоя си в Панама, а връщайки се в България, се изправят пред труден избор - или да загърбят тръпката, или Христина да напусне Рачков. В крайна сметка тя решава да сложи точката на техния семеен живот.

Актьорът има само едно дете - син от сценаристката Христина Апостолова.

Без Христина Апостолова телевизионното ни кино няма да е това, което е. Красивата половинка на топ продуцента и бивш служебен министър на туризма Евтим Милошев, е сценаристка на някои от хитовите сериали в българския ефир като “Столичани в повече”, “Откраднат живот” и “Дървото на живота”, а тази зима се излъчва и чисто нова теленовела, на която е автор. Във “Всичко за сина ми” дамата с манекенска осанка изпълнява и главната женска роля, а нейни партньори в проекта са Димитър Рачков и второто є дете Петър Милошев. Така бившите влюбени Рачков и Христина се събират отново, но само на екран.

След разлъката с Христина, чаровният водещ почти веднага се залюбва с блондинката Мария Игнатова, с която обявяват сензационната си връзка през 2009 г. Оттогава медиите живо се вълнуват от отношенията им. През годините редовно плъзват слухове, че двамата водещи на “Господарите” се разделят. През 2016 г. Мария Игнатова отхвърля тези твърдения и заявява: “За осем години, откакто сме заедно, жълтите медии ни разделяха сигурно 67 000 пъти, но все още сме заедно”.

Блондинката обаче признава, че основната трудност в отношенията им е комуникацията. Според нея именно липсата на взаимно разбиране довежда до раздялата им. Връзката им продължава 8 години, като дори са сгодени. През 2017 г. слагат край на любовта си, но запазват приятелски отношения.

Анита Димитрова не успява да се задържи дълго в обятията на водещия.

Рачков обаче не остава за дълго сам и завърта романс с плеймейтката Анита Димитрова. Красавицата е родом от Хасково. Участва в родното издание на конкурса за най-сексапилни момичета “Мис Плеймейт” през 2017 година. Макар на пръв поглед да изглежда крехка, стегнатата си фигура всъщност поддържа с тренировки по бокс. С Рачков се запознават през октомври 2020 година, а мястото на срещата им е снимачната площадка на музикалното видео към песента “Ние” на братя Аргирови.

Но още в началото на връзката им усилено се говори, че любовта им няма да просъществува дълго. Близките на водещия не харесват Димитрова и са убедени, че тя е с него само заради парите му. Той от своя страна не обръща внимание на писанията в мрежата и обсипва красавицата със скъпи подаръци и я води на романтични почивки.

С Мария Игнатова са заедно 8 години.

Актьорът отнася много шеги по време на шоупрограмите, които води. Най-често заради голямата разлика в годините - той е на 50, а блондинката - само на 24. В крайна сметка любовта им наистина не просъществува дълго и Рачков се разделя със сексапилната Анита. А по думите им причината за краха в отношенията им е несходството в характерите. Към днешна дата Анита работи като брокерка и изглежда, че подобно на актьора, е продължила напред.

С бомбастична светска новина започва 2025-та година. Тогава Димитър Рачков обявява, че има връзка с бившата адреналинка Виктория Кузманова. Двамата се познават добре, тъй като работят заедно в “Господари на ефира” от 2012 до 2015 година, където актьорът е водещ, а Вики - адреналинка. Тогава обаче имат само професионални отношения. Но 10 години по-късно, те явно откриват много неща, които ги свързват, защото в началото на тази година Рачков предлага брак на Виктория. Хубавата новина съобщава бъдещата булка и показва годежния си пръстен.

“Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо “Да”, споделя развълнуваната Кузманова, която в момента е собственик на център за красота. Ако след годежа двамата сключат брак, той ще бъде втори за бившата адреналинка. Преди това тя за кратко е омъжена за дългогодишната си половинка и баща на дъщеря є Явор Зайн. За Рачков обаче това ще бъде първият официален брак. Двойката планира двойна сватба - граждански брак в тесен кръг в Италия и по-шумно празненство в България, където вероятно ще сключат и църковен брак.