Юлиан Костов ще се бори за престижна награда

Скоро ще видим актьора като водещ на куиз шоуто “The Floor”

Българинът е номиниран за приза на Гилдията на актьорите като част от екипа на сериала “Белият лотос”

Юлиан Костов, най-успелият български актьор в Холивуд, продуцент, режисьор и “ловец на таланти”, скоро ще започне да присъства активно на родния телевизионен екран като водещ на най-новото куиз шоу “The Floor” (“Подът”). То ще се излъчва по Нова тв и е много вероятно да върви “на гърба” на “Стани богат” по бТВ, т. е. в същия часови пояс, което още повече ще засили конкуренцията между двете предавания. Но Юлиан Костов едва ли се бои от конкуренция.

Той е един от малцината българи, който успя да пробие в Холивуд, а това никак не е лесно. Познат е на феновете на HBO в България с ролите си в “Подстанция Темпъл”, “Централа Берлин” и “Аз, вещицата”, а на тези на “Нетфликс” - от фентъзи сериала “Сянка и кост”. Костов е известен и на феновете на гейминг индустрията с ролята на иконичния злодей Макаров в “Call of Duty: Modern Warfare III”.

Българинът направи блестящ пробив и на лондонската театрална сцена през миналата година. За първи път в историята наш актьор участва в продукция на Националния театър на Великобритания - в пиесата “Докато звездите не паднат” на Бет Стийл. Дебютът му на Уест Енд като полски емигрант и младоженец, попаднал в провинциална Великобритания, бе посрещнат възторжено от критиката.

В началото на 2025 г. актьорът се появи в третия сезон на хитовия и широко обсъждан сериал-сатира “Белият лотос”, след като от продукцията прекратиха договора на сръбския актьор Милош Бикович заради проруските му симпатии. Именно участието на Юлиан Костов в “Белият лотос” му донесе - на него и на целия екип - обявената тези дни номинация за престижния приз SAG-AFTRA Actor Awards (Наградите на Гилдията на актьорите). Екипът е сред номинираните в категорията “Най-добър актьорски състав в драматичен сериал”. Наградите ще бъдат обявени и връчени на 1 март в Лос Анджелис. Това е едно от най-вълнуващите кино- и светски събития, предшестващи церемонията на Оскарите.

Стойността на SAG-AFTRA Actor Awards е особено голяма, защото признанието идва от страна на колегите, които са много добре запознати с трудностите и емоциите в актьорската професия. Третият сезон на “Белият лотос” например е заснет в Тайланд. Екипът на продукцията е бил изправен пред сериозни предизвикателства - високи температури, случаи на треска денга и хранително отравяне. Освен това е трябвало да се справя с големи гущери, змии, тарантули и маймуни. “Имаше дни, в които си мислех, че може би ще умра днес. Затова се гордея, че изминах целия път”, разказа създателят на сериала Майк Уайт по време на презентация в Лос Анджелис в началото на миналата година. Сериалът ще има и четвърти сезон, който ще бъде заснет на Лазурния бряг, в Сен Тропе. Там поне физическото оцеляване на екипа няма да е застрашено.

Освен като актьор, Юлиан Костов се изявява и като търсач и мениджър на таланти. Известно е, че той проправи пътя на Мария Бакалова отвъд Океана, като я покани на кастинг в Холивуд. Продуцентската му компания Jupiter Lights Productions, базирана в България, днес представлява българската актриса в Обединеното кралство. Двамата с Бакалова са съоснователи на продуцентската компания Five Oceans, която води работилници по актьорско майсторство. Целта є е да отвори вратите на колкото може повече родни актьори на Запад. Дебютният продуцентски проект на Бакалова и Костов - черната комедия “Триумф” за загадката около Царичинската дупка, беше българското предложение за “Оскар” миналата година.

Юлиан Костов е на 36 години, роден е във Варна и е завършил езикова гимназия. Кариерата му започва от спорта. Като ученик той печели над 60 медала като плувец, десетократен републикански шампион е в различни възрастови групи. На 12 г. става шампион по петобой, а през 2008 г. става Майстор на спорта по плуване. След гимназията бъдещият актьор заминава да следва международен бизнес в Нидерландия. След две години решава да се премести във Великобритания и да се занимава с актьорско майсторство. Учи в Университета на Уелс в Кардиф, където завършва бакалавърската си степен по бизнес. През 2011 г. е приет в Националния младежки театър на Великобритания, откъдето тръгва и актьорската му кариера.