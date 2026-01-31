Маколи Кълкин за смъртта на Катрин О'Хара: Мамо, мислех, че имаме време

Американският актьор Маколи Кълкин, познат с ролята си на Кевин от култовата поредица „Сам вкъщи“, отдаде почит на екранната си майка – актрисата Катрин О’Хара. В емоционална публикация във Facebook, цитирана от "People", той изрази болката си от загубата.

„Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стола до теб. Чувах те, но имах толкова много още да кажа. Обичам те. Ще се видим по-късно“, написа Кълкин.

Катрин О’Хара, която всяка Коледа „влиза“ в домовете на милиони зрители по света с образа на Кейт Маккалистър – майката на Кевин в „Сам вкъщи“, почина на 71-годишна възраст. Актрисата е издъхнала в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.