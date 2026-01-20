Луна пак иска да става президент: Въпросът вече не е дали мога, а готови ли сте?

Мили мои, дойде ли най-после моят ред? Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината. Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност? Това написа поп-фолк певицата Луна в социалните мрежи.

"Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето. Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота", подчертава тя и завършва:

"Мили мои, въпросът вече не е дали мога. Въпросът е – готови ли сте?“