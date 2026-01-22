Кейти Пери и Джъстин Трюдо с неочаквана поява в Давос

Бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо и поп звездата Кейти Пери се появиха заедно на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Трюдо произнесе реч, докато певицата наблюдаваше от първия ред.
"80-те години на стабилност и просперитет след Втората световна война са приключили. Намираме се в период на преход, в който изграждаме нов световен ред", каза Трюдо, цитиран от CBC.
Former Astro-NOT Katy Perry rescues Prime Feminist Justin Trudeau from the mean Rebel News man. pic.twitter.com/gH8vWIF1fl— RPN Entertainment (@rpnenter) January 20, 2026
Katy Perry & Justin Trudeau in Switzerland together pic.twitter.com/8ktcyrbwYs— Emma🍓 (@EmmaxSinfield) January 20, 2026
В речта си Трюдо предупреди, че великите сили все по-често прибягват до "твърда сила" – военна сила и икономическо господство – за да наложат своите интереси. Той подчерта, че инвестициите в хора, дипломация и търговия остават от съществено значение за просперитета и стабилността.
Бившият канадски премиер, който се разведе преди да започне връзката си Кейти Пери, припомни скорошни предизвикателства, като пандемията от COVID-19, войната в Украйна, конфликта в Газа и възхода на популизма, предупреждавайки за регрес на демократичните ценности в световен мащаб.
Katy Perry e Justin Trudeau estão juntos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. pic.twitter.com/TRXFoROsuH— Tudo Katy (@tudokatysite) January 20, 2026
Katy Perry is accompanying Justin Trudeau at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. pic.twitter.com/z37mzTUqwD— Katy Perry Today (@todaykatyp) January 20, 2026