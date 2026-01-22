Кейти Пери и Джъстин Трюдо с неочаквана поява в Давос

Автор: Петя Кузева
Лица
кадър: X.com
Кейти Пери придружава Джъстин Трюдо на Световния икономически форум в Давос, Швейцария

Бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо и поп звездата Кейти Пери се появиха заедно на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Трюдо произнесе реч, докато певицата наблюдаваше от първия ред.

"80-те години на стабилност и просперитет след Втората световна война са приключили. Намираме се в период на преход, в който изграждаме нов световен ред", каза Трюдо, цитиран от CBC.

 

В речта си Трюдо предупреди, че великите сили все по-често прибягват до "твърда сила" – военна сила и икономическо господство – за да наложат своите интереси. Той подчерта, че инвестициите в хора, дипломация и търговия остават от съществено значение за просперитета и стабилността.

Бившият канадски премиер, който се разведе преди да започне връзката си Кейти Пери, припомни скорошни предизвикателства, като пандемията от COVID-19, войната в Украйна, конфликта в Газа и възхода на популизма, предупреждавайки за регрес на демократичните ценности в световен мащаб.

