Илон Мъск: Щастие с пари не се купува

Мъск, чието състояние възлиза на над 800 милиарда долара, написа, че парите не могат да купят щастие

Американският предприемач Илон Мъск, чието нетно богатство надхвърли 800 милиарда долара за първи път в историята, се съгласи с твърдението, че парите не гарантират щастие. Той сподели мислите си в социалната мрежа X.

"Който и да е казал, че "парите не могат да купят щастие", е знаел точно за какво говори", отбеляза Мъск, добавяйки тъжно емоджи в края на съобщението.

Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about 😔 — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

На 4 февруари беше обявено, че Мъск е първият човек в историята с нетно състояние над 800 милиарда долара. Това се случи, след като SpaceX придоби компанията му xAI. Според Forbes сделката увеличи нетното състояние на Мъск до 852 милиарда долара.

През последната година Мъск многократно чупи световни рекорди за нетно богатство. През октомври той стана първият човек с нетно богатство от 500 милиарда долара, благодарение на покачващата се цена на акциите на Tesla, а през декември нетното му богатство надмина 600 милиарда долара, след като оценката на SpaceX беше повишена, припомня "Ведомости".

Въпреки че The Economist писа на 4 февруари, че сливането на компаниите на Мъск изглежда съмнително от бизнес гледна точка, изданието предположи, че ресурсите на SpaceX биха могли да бъдат използвани за субсидиране на xAI, а също така посочи допълнителни рискове след сливането поради потенциални санкции.