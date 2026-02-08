Известни актьори малтретират жените си

Звездите от екрана често пъти са далеч от романтичните персонажи, които изобразяват

Докато с ролите си в сапунените сериали печелят обичта на зрителите по целия свят, в реалният живот актьорите показват другата си, непозната и често пъти доста негативна страна. След това престават да бъдат любимци на жените, заблудени, че са подобни на героите, които играят.

Освалдо Риос става известен по целия свят в теленовелата “Касандра”, която се излъчва през 90-те години. Този сериал е трамплин за пуерториканеца, който придобива световна слава. Но Риос се оттегля от актьорството, когато бившата му приятелка Дейзи Анет Сантяго го обвинява, че я пошляпва. Заради това той попада в затвора за три месеца през 1996 г. Разпространяват се и слухове, че проявява насилие и над певицата Шакира, с която има връзка в края на 90-те години. “Това е нелепо. Една от най-големите лъжи, измислени някога. Самата Шакира каза, че съм се отнасял с нея като с принцеса”, коментира Освалдо. Той посочва, че певицата не би му посветила прекрасни, любовни песни, ако някога я е малтретирал.

Но след това Риос публично се разкайва за агресивното си поведение и отива на лечение при психолог. С този ход той си осигурява нови роли в сапунени опери, а също така се посвещава на музикалната си кариера. Актьорът няма късмет в любовта и се развежда три пъти, като има синове Джулиано, Освалдо и Алесандро. От 2015 г. актьорът е във връзка с колежката си, кубинката Ивелин Джиро.

Уилям Леви разби сърцето на Жаки Бракамонтес.

Уилям Леви става известен в сериала “Внимавай с ангела” през 2008 г. и пленява милиони жени, които в последствие остават шокирани от скандалното му поведение. Първоначално той фалира, защото се самозабравя след снимките на филма “Бурята” и музикалния видеоклип с Дженифър Лопес към песента “I'm Into You”. Кубинският Брад Пит, както го наричат, се стреми към голяма холивудска кариера и отказва роли в сапунени опери, защото това е под достойнството му. Така изпада във финансови затруднения и обявява фалит, а за да се изправи на крака, отново приема всички актьорски ангажименти.

Това не е краят на шокиращата информация за Леви. Красавецът попада в разгара на огромен скандал, след като става ясно, че е изневерил на съпругата си, модела и актриса Елизабет Гутиерес, с повече от 80 жени. Уилям и Елизабет са женени от 2003 г. и имат дъщеря и син. Сред жените, с които има афери, е колежката му Ксимена Наварете, която публично говори за това и снимките им се появяват на кориците на много медии. Леви флиртува и с актрисата Жаклин Бракамонтес, а тя вярва на обещанията му, че ще напусне съпругата си заради нея и публикува подробностите за аферата им в книгата си. Там посочва, че слага край на връзката си с Уилям, след като разбира, че той очаква второ дете с Гутиерес. Леви отрича всичко.

По-късно актьорът е обвинен в примамване на непълнолетна в хотелска стая и принуждаване на секс. Обвиненията в крайна сметка са свалени, но най-шокиращото е, че Уилям дори не отрича, че е спал с момичето, казвайки, че тя го е излъгала за възрастта си. След време той признава, че е имал отношения и с 28-годишната Барбара Лопес, дъщеря на известния продуцент Рейналдо Лопес. Съпругата на Леви заявява, че заради новата афера определено е готова да се разведе с Уилям, но според съобщения в чуждестранни медии все още не е завела дело.

Фейза Актан обвини бившият си съпруг Йозджан Дениз в насилие.

Йозджан Дениз придобива известност в “Истанбулска булка” и “Съдба”, но попада в центъра на скандал с вече бившата си съпруга, 20 години по-младата от него Фейза Актан. Моделът обвинява турския актьор във физическо насилие, а прокуратурата иска минимална присъда от 6 месеца затвор за него.

Фейза твърди, че Йозджан я пребива няколко пъти, но той отрича всичко. Двойката се развежда само след 15 месеца брак и през 2018 г. им се ражда син, Кузей, над когото имат съвместно попечителство. Според турските медии, актьорът “изхвърля” жена си от дома им, защото не може да я понася, а после подава жалба срещу нея, защото не му позволява да вижда сина си.

Еркан Петеккая тормозел колежката си Нургюл Йешилчай.

Еркан Петеккая има имидж на примерен, семеен човек. На снимачната площадка обаче той превръща в ад живота на колежката си Нургюл Йешилчай. Тя напуска сериала “Чужд живот” заради него. “Нямах намерение да разкривам публично тази история, защото напуснах сериала след 52-ри епизод, пътищата ни се разделиха и това беше краят за мен. Но Еркан публично ме оклевети и каза лъжи, за които не можех да мълча”.

Актрисата е много популярна и търсена за роли в турски сериали, така че зрителите вярват на обвиненията є и са разочаровани от мрачната личност на Петеккая, който е женен за Дидем Петеккая от 2003 г. и имат син.